Tempero pronto de supermercado é mais barato, verdade. Mas tempero caseiro é um caminho sem volta. Assim como café moído na hora, azeite bom e chocolate intenso. Uma vez descoberto o caminho, difícil dar um passo para trás.

Algumas marcas 100% artesanais do mercado valem uma prova. Não só pela ausência de conservantes ou aditivos como o temido glutamato monossódico. Mas especialmente pelo sabor. É o caso da linha de pimentas artesanais da Pepper Your Mind @pepperyourmind, criada pelo empresário Rafael Stern com a receita do molho de pimenta de sua tia Célia.

A Pepper Your Mind é uma das marcas de molho de pimenta 100% artesanais, sem aditivos, nem conservantes artificiais Foto: Pepper Your Mind / DIVULGAÇÃO

Pensamento-pimenta

A página da marca começa com uma frase do poeta mineiro Rubem Alves (1933-2014).

“Pimentas são frutinhas coloridas que têm poder para provocar incêndios na boca. Pois há ideias que se assemelham às pimentas: elas podem provocar incêndios nos pensamentos. (...) Mas, para se provocar um incêndio, não é preciso fogo. Basta uma única brasa. Um único pensamento-pimenta...”

A marca de alma poética, lançada em 2016, é exclusiva de molhos de pimenta. Jalapeño, Dedo de Moça, Habanero Chocolate, Trinidad Scorpion e Carolina Reaper, considerada a mais ardida no mundo, estão na lista de produtos da marca. O vidrinho de molho com 30 ml custa a partir de R$ 18. A Pepper Your Mind tem ainda boas geleias de pimenta e picles de pimenta.

A linha de produtos artesanais da Poth.e inclui temperos, geleias e chá Foto: Estevam Romera

Tempero caseiro

Poht.e @poht.e é a marca artesanal criada pela food designer Tatiana Damberg. Ela mesma cria, prepara e vende cada uma das receitas disponíveis ao público via direct no Instagam e também nas feiras em que a marca está presente, como a Feira Jardim Secreto @feirajardimsecreto, com a próxima edição marcada para os dias 27 e 28 de julho.

O tempero caseiro considerado o carro-chefe da marca é o Umami Bomb, como o nome diz, uma bomba de sabor feita com sal, cogumelo, algas, alho e pimenta do reino. Vai bem com tudo: do ovo mexido ao estrogonofe. Outro queridinho da marca é o Churras Bomb, tempero caseiro para carnes à base de sal, tomate, sumagre, pimenta caiena e páprica defumada. E tem ainda o Latte Bomb: um combinado de especiarias para incrementar vitaminas, leite morno ou o chazinho da noite. Chá, geleias de frutas (a de frutas amarelas é um escândalo), alho confitado e outras delícias também figuram entre os produtos da marca 100% artesanal. Os temperos custam R$ 30 reais e as geleias, R$ 35, o pote com 250 g)

Os molhos de pimenta artesanais da Spice Splice, que também produz artesanalmente chutneys de manga e de tomate Foto: Chris Campos

Novidade no mercado

Outra marca de molho de pimenta que vale a pena experimentar é a Spice Splice @spicesplice. Os molhos da marca são feitos a partir de pimentas e frutas frescas, especiarias e zero conservantes artificiais. A marca é nova e oferece além de molhos de pimenta como o suave e agridoce Sweet Chilli (R$ 28, 180 g) e o super picante Habanero & Manga (R$ 29, 180 g), chutneys de manga e de tomate (R$ 38, cada, o pote com 350 g). As vendas são feitas via site da marca com link pelo Instagram.