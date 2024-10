Nanica lança novo sabor de banoffee por tempo limitado

A rede Nanica, conhecida por suas tortas, lançou uma nova versão de sua famosa banoffee em parceria com a Nestlé: a banoffee de Farinha Láctea.

A novidade, disponível por tempo limitado, traz uma combinação de massa de bolacha ao leite, creme de Farinha Láctea Nestlé, bananas frescas, chantilly e uma camada extra de Farinha Láctea por cima.

Nova banoffee de Farinha Láctea da Nanica Foto: Nanica/Divulgação

“Essa parceria com a Nestlé era um grande sonho, e a mistura dos sabores foi o match perfeito”, afirma Thais Costa, CEO do Nanica. A proposta, segundo ela, é unir gerações ao combinar a tradição da Farinha Láctea com a popular Banoffee da marca.

A nova sobremesa está disponível em todas as unidades da rede e no iFood a partir de 1º de outubro. A Banoffee de Farinha Láctea é uma edição limitada, e ficará no cardápio até 15 de novembro.