Nhoque de pão com queijo e outras massas inéditas no novo delivery do Shihoma

Na altura da pandemia, que ora parece ontem, ora parece há um século, Marcio Shihomatsu lançou um serviço de delivery que entrou para a história gastronômica paulistana. Como já dizia o nome, Shihoma Pasta Fresca, era especializado em massas recém feitas, pautadas em tradições de diversos cantos da Itália.

Três anos, um restaurante e uma deli depois, Marcio e seus parceiros, os chefs Beatriz Freitas e Joey Lim, relembram a gênese com o lançamento do Pasta do Norte ao Sul, um programa de delivery cujas inscrições podem ser feitas pelo site (shihoma.com/pages/pasta-do-norte-ao-sul) até o dia 20 de setembro.

Na prática: a cada duas semanas, aproximadamente, os assinantes recebem um kit para duas pessoas. Pasta fresca, é claro, mas não só. “A ideia é descobrir formatos que não estamos habituados, produtos e receitas regionais”, avisa Marcio.

Pisarei e faso, massa inédita do Shihoma com feijão rajadinho e pancetta. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Macarrões inusitados

PUBLICIDADE

A estreia, que pode ser devorada entre os dias 10 e 14 ou entre 17 e 21 deste mês, acontece com o canederli alla trentina, versão da região montanhosa ao Norte da Itália para o austríaco knödel, uma espécie de nhocão bem mais denso que o de batata.

Na tradução do Shihoma, os gnocchi surgidos em tempos de penúria com pão amanhecido, sobras de queijo e embutidos, servidos em caldo, tornam-se bolotas à base do pão de longa fermentação da casa, queijo Tulha (maturado por 12 meses e medalha de ouro no World Cheese Awards de San Sebastián), speck (espécie de presunto cru artesanal da Jais) e ervas. Por purinhos já serem saborosíssimos, os canederli vêm apenas por manteiga e sálvia.

Carnedelli alla Trentina à base do pão amanhecido da casa, queijo Tulha, speck artesanal e ervas, para ser servido com manteiga e sálvia. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na sequência, há pisarei e faso (espécie de nhoques côncavos ou cavatelli feitos com sobra de pão) com feijão rajadinho cozido no ponto e pancetta, receita que está mais para sopa do que para um macarrão com molho. Então, haverá testarolli (uma “panquequinha” de trigo sarraceno) al pesto, torteloni de ricota e espinafre ao ragu de carne, como se come na Bolonha, entre outras receitas.

A favorita de Marcio, o cavatelli com molho de mexilhões e tomate, típico de Bari, encerra a série de sete pratos exclusivos e cerca de dois meses de duração. O valor total é de R$ 840 (em até quatro vezes), inclui um voucher de R$ 100 para compras no site, mas não o frete. Se vale a pena fazer parte do clube? A economia é de uns 20% em relação às massas do cardápio oficial, todas elas são inéditas e têm edição limitada, mas ao cliente a decisão!

PUBLICIDADE

Pasta de Norte ao Sul

Shihoma Deli – R. Harmonia, 161, Vila Madalena. Whatsapp: (11) 97580-0188