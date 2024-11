O novo Manioca promete arrebatar corações afeitos à dobradinha comida e ambiente acolhedor. O restaurante acaba de abrir as portas no shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia.

O cardápio da casa prioriza novidades como o curry do cerrado (feito com especiarias brasileiras, grão-de-bico e legumes na brasa), R$ 75; crudo de peixe (pescado do dia, leche de tigre de jabuticaba, lâminas de pepino e rabanete, quinoa crocante e azeite de dill), R$ 85; polvo da brasa com mandioca frita, R$ 95, e abacaxi na brasa, bolo toalha felpuda, rum, sorvete de coco e espuma de leite tostado, R$ 47.

O salão do novo Manioca no shopping JK Iguatemi; projeto do arquiteto Vitor Penha remete a estufa de plantas Foto: Manioca / DIVULGAÇÃO

A carta de drinques autorais do novo Manioca é da argentina Chula Barmaid, que criou sete coquetéis com ingredientes que passam pelo fogo ou pelo forno. Bons exemplos são os drinques Cocada defumada (rum, abacaxi defumado, xarope de coco tostado) e o Caju amável (drinque clarificado incrementado com hibisco).

O projeto do restaurante é assinado pelo arquiteto Victor Penha, do escritório Belezas Imperfeitas, que já criou outros restaurantes para o grupo, como o Manioca do Shopping Iguatemi. O visual do restaurante remete a uma estufa de plantas, com iluminação e acústica que conferem ao espaço um clima acolhedor e o despojamento de uma tarde ensolarada nas férias.

Terceiro piso do Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia.