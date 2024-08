O que servir para os convidados?

O chef banqueteiro Ivan Santinho, do La Cura, resolveu democratizar seus talentos na cozinha. Em sua rotisserie na Vila Madalena, você pode levar pra casa um menu completo para dois, quatro ou mais convidados sabendo que o único trabalho que terá será o de finalizar a comida em casa.

As opções vão de massas artesanais a feijoada e moqueca de camarão. O Kit Carbonara (R$ 148 - serve duas pessoas), por exemplo, vem com espaguete feito na casa, guanciale artesanal picado, queijos pecorino e grana padano ralados, pimenta do reino em grãos e ovos caipiras. Já a Moqueca de Camarão (R$ 275 – serve de duas a três pessoas) vem dividida em embalagens com arroz de coco, farofinha de dendê, o caldo da moqueca, coentro e tomatinhos, além dos camarões crus - que devem ser adicionados ao caldo quente e cozidos alguns minutos antes servir ao convidados. Depois disso, é só dispor os ingredientes aquecidos nos pratos e servir. Praticamente uma magia culinária, que permite a quem recebe em casa bancar o chef de cozinha por um dia, mesmo que não saiba fritar um ovo.

Moqueca de camarão do La Cura: você só precisa cozinhar os camarões no molho e organizar as porções nos pratos Foto: Rodrigo Pirim

A mesma receita certeira vale para pratos como a feijoada e a paleta de cordeiro. E, claro, também para a sobremesa. O creme brûlée, por exempo, pode ser finalizado em casa com um maçarico ou uma colher aquecida. As embalagens de cada kit contêm etiquetas informativas e QR Codes que guiam a alguns vídeos demonstrativos de finalizações dos pratos, hospedados no perfil oficial @lacuragastronomia, no Instagram. Os kits podem ser retirados na loja ou encomendados com pelo menos um dia de antecedência.

O que servir em um almoço chique?

Outro serviço muito bacana, perfeito para impressionar os convidados com boa comida, servida de maneira fácil e eficiente, é oferecido pelo chef Pablo Ruiz. Sua ideia ao criar o @pobregourmet foi, desde o início, a de democratizar a alta gastronomia. “Queria permitir à galera provar demi glace, confit de pato e pratos clássicos por um preço mais em conta que restaurante”, conta.

O Pato Confit do Pobre Gourmet é vendido em embalagem à vácuo e você só precisa aquecer e servir em casa Foto: Mari Chagas

Ele vende porções individuais de pratos como Bacalhau Confit (R$ 45), Steak au Poivre (R$ 40), Bouef Borgouignon (R$ 25) e Arroz de Pato (R$ 25), entre outros, que só precisam ser aquecidos em casa. Entre as sobremesas, que também podem ser adquiridas no site ou escolhidas no cardápio via whatsapp, estão o Tiramissu (R$ 48, 500 ml) e sorvetes nos sabores macadâmia com caramelo salgado ou pistache (R$ 45, 500 ml).

O que servir em um almoço de amigos?

Pratos para compartilhar são especialidade da casa na Jiboia Gourmet, da empresária Alessandra Olivastro. Encomendas gastronômico-festivas podem ser feitas com três dias de antecedência. Entradas classudas como o brie folhado com favo de mel e mix de castanhas (R$ 380,00, 2,2kg) chegam à casa do cliente separadas em três passos: o brie com a massa pré-assada, apenas para ser finalizada no forno, um vidro com as castanhas e uma bandeja com o favo de mel já cortadinho. O prato vem acompanhado de um manual para a finalização e de uma imagem de referência para o modo de servir.

Um diferencial do serviço do Jiboia é o fato de o cliente poder optar também por uma louça exclusiva, garimpada pela própria Alessandra, junto com o prato encomendado. “Além da praticidade de receber a comida já organizada na louça, é uma boa opção quando você é o convidado”, diz Alessandra.

Brie folhado com favo de mel e mix de castanhas da Jiboia Gourmet Foto: Jiboia Gourmet / DIVULGAÇÃO

Outros destaques do cardápio do Jiboia para encontros entre amigos com zero preocupação na hora de cozinhar são a torta cremosa de costela (R$ 250,00, até 10 fatias) e o Coulibiac de Salmão (R$ 360,00, 1,5kg), uma receita russa que só precisa ser aquecida em casa. O brigadeiro gourmet de colher (R$ 190,00) é outro prato que sai muito como opção de sobremesa. Ele chega à casa do cliente em um tacho especial, você só precisa adicionar colheres estilosas na hora de servir. Aliás, se faltar inspiração na hora de arrumar a mesa para receber os convidados, o Instagram da Jibóia está cheio de boas referências.

La Cura - Rua Ourânia, 201A, Vila Madalena. Quarta a sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 15h. Whatsapp para encomendas: (11) 94140-2824 @lacuragastronomia Pobre Gourmet - www.pobregourmet.com.br; Cardápio no Whatsapp: https://wa.me/c/5511958293654 Jiboia Gourmet @jiboiagourmet