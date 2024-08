Onde comer a melhor feijoada de São Paulo?

O Baixo Gastronômico, na vizinhança da Praça Pôr do Sol, tem cara, comida e chef, mas não é um restaurante. É o atestado da inquietude de um dos maiores cozinheiros da cidade. Ivan Santinho tem entre a clientela cativa chefs famosos como Rodrigo Oliveira, Paola Carosella, Tássia Magalhães, Elisa Fernandes e Antonio Maiolica.

Ivan também é reconhecido por personalizar jantares e festas de todos os tipos e tamanhos com o La Cura Gastronomia, misto de buffet e rotisseria que divide espaço com o tal do Baixo. Entre seus hits, comida que abraça, caso de arroz de pato, vinagrete de polvo, cuscuz de camarão e feijoada. Esta, inclusive, é o prato servido em seus aniversários com o irmão gêmeo, o sommelier Ricardo Santinho, desde a época em que ambos tinham vinte e poucos anos e trabalhavam com Alex Atala.

Hoje, aos 34, o cozinheiro perdeu a conta de quantas feijoadas preparou. Como evento oficial, no entanto, é neste sábado, 3 de agosto, que o manjar passa a ser servido para o público geral. Sempre em dois turnos, um das 12h às 14h, outro das 14h30 às 16h30, visto que mesmo antes de dar esse passo ele já tinha lista de espera.

Aos pés do fogão a lenha do Baixo Gastronômico, o chef e especialista em feijoada, Ivan Santinho. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O que faz da feijoada de Santinho uma das mais perfeitas que se tem notícia? “O diferencial é que a gente cozinha as carnes em pedaços maiores e separadamente. Só depois corta em porções, porque isso deixa a carne mais tenra. Ela fica desmanchando, mas não perde seu sabor individual”, entrega.

Mas não é só. Tudo começa dois dias antes da dita cuja ser servida, quando o chef lança um caldo à base de orelha, pé, rabo, cebola, pimenta louro e “um pouco de feijão preto só para dar cor”. No dia seguinte, ele integra as carnes, “cada uma no seu tempo”. O caldo vai ganhando sabor.

No dia mesmo, “a gente faz um refogado com bacon, cebola, alho e pimentas, aí a gente cozinha o feijão e a linguiça, cozinhamos na hora”. Entre segredinhos revelados ou não, fica a dica: nos sábados 3, 10, 17 e 24 de agosto, Ivan serve feijoada completa, com direito a arroz, farofa, couve, laranja e vinagrete à vontade, por R$ 129.

À parte, é possível beliscar pasteizinhos de pupunha ou de rabada (R$ 48 cada porção), croqueta de costela (R$ 54) e dadinho de tapioca (R$ 42). Para embalar, há caipirinhas (de três limões, tradicional e caju com limão cravo e mel, R$ 35 cada), cervejas (Heineken e artesanais da Trilha Cervejaria a partir de R$ 16) e uma carta divertida de vinhos montada pelo irmão gêmeo do anfitrião. Espuma de manga (R$ 32) e pudim de tapioca (R$ 22) adoçam o rolê.

Baixo Gastronômico

R. Ourânia, 201, Vila Madalena. Sáb., das 12h às 14h e das 14h30 às 16h30. Reservas: (11) 94140-2824