Onde provar o sorvete de Roberta Sudbrack

Entra hoje em cartaz na Momo Gelato, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, o sabor Da Vó Iracema. A receita assinada por Roberta Sudbrack integra a ação 10 Anos com Sabor de Afeto e combina chocolate, doce de leite e pedacinhos de biscoffs, o biscoito belga com toque caramelizado de canela.

A criação da chef gaúcha radicada no Rio pode frustrar fãs: por que não gelato de ambrosia, doce que inspirou o livro de “cartas póstumas” Um tal cheiro de ambrosia – Conversas com Vó Iracema (Editora Interseção)? No entanto, o gelato é mais uma homenagem às tardes em que Roberta ia a Momo do Leblon compartilhar casquinhas com a avó.

Com chocolate, doce de leite e biscoito, o sabor Da Vó Iracema é receita de Roberta Sudbrack para a Momo Gelato Foto: Momo Gelato

Aliás, a doce união não é gratuita: Dona Iracema era fã de chocolate ao leite, doce de leite e canela. O sabor em questão fica em cartaz até o final de agosto. O preço do copinho começa em R$ 25 (piccolo, com 100 gramas) e vai até R$ 51 (no copão).

Parte da renda das vendas, a chef pediu que fosse revertida para a Pão dos Pobres, instituição no Rio Grande do Sul que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Momo Gelato

R. Oscar Freire, 168, Jardins. Seg. a sex., das 9h às 23h; sáb. e dom., das 9h à 0h. Tel.: (11) 99400-9925