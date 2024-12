A categoria “adoraria ganhar” reúne os panetones e chocotones criados por chefs ou, então, de marcas altamente desejáveis no mercado. Convidamos um time igualmente estrelado para a avaliação de cinco panetones e cinco chocotones da categoria: a chef Carla Pernambuco (@carlapernambucocarlota), do restaurante Carlota, a charista Cleo Reis (@cleocharista) e o professor de panificação do Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria (IDPC), Fabio Bruno (@chef.fabiobruno), e a chef banqueteira Rita Atrib, do buffet e rotisseria Petit Comité (@buffetpetitcomite e @petitcomiterotisserie).

O grupo de jurados levou em conta critérios como sabor, aroma e aparência na hora de elencar os favoritos entre as 10 marcas apresentadas sem as respectivas embalagens, junto às outras 40 amostras de panetone e chocotone dispostas na grande mesa do nosso teste.

Leia a matéria completa sobre a seleção Paladar de panetones e chocotones 2024.

Carla Pernambuco, fã confessa do panetone tradicional, se surpreendeu positivamente com os chocotones apresentados: “Tive que dar o braço a torcer, os chocotones deste ano estão muitos bons, tanto na qualidade do ingredientes quanto no quesito sabor”.

O professor de panificação Fábio Bruno levantou outro ponto importante durante a degustação: a presença marcante do aroma natural de laranja em algumas marcas. “O panetone é, originalmente, um pão de frutas. E como a laranja é uma fruta muito aromática, ela se encaixa perfeitamente ao panetone, principalmente quando potencializada com especiarias como canela e noz-moscada, ou combinada com frutas como damasco”.

Os jurados do time "adoraria ganhar": Fabio Bruno, professor de panificação do IDPC, a chef Carla Pernambuco, do Carlota, Rita Atrib, do buffet Petit Comité e a charista Cleo Reis Foto: Tiago Queiroz/Estad

Os jurados convidados buscaram, ao longo das três horas de duração do grande teste de panetones e chocotones de Paladar, características que correspondessem o que se espera de um panetone de qualidade: massa leve e alveolada, facilmente “rasgável” com as mãos. Alguns produtos corresponderam a essas expectativas, outros decepcionaram.

“Identificamos bons produtos e também panetones e chocotones com problemas na massa. Algumas eram muito pesadas, com textura pouco agradável na boca”, identificou a charista Cleo Reis.

Abaixo você confere a lista dos cinco panetones e cinco chocotones testados às cegas na categoria “adoraria ganhar”, listados em ordem alfabética.

Marcas cobiçadas no mercado e panetones criados por chefs entraram na lista dos 10 panetones e chocotones que todo mundo adoraria ganhar de presente Foto: Tiago Queiroz / Estadão

10 marcas avaliadas na categoria “adoraria ganhar”

Panetone tradicional, por A Padeira @a_padeira (R$ 135, 500 g)

Panetone tropical, por Carole Crema @carolecrema para a Cidade Matarazzo @cidadematarazzo (R$ 259, 500 g)

Panetone três chocolates, por Crime Pastry Shop @crimepastryshop (R$ 117, 500 g)

Chocotone, por Dulca @dulcaconfeitaria (R$ 49,90, 500 g)

Chocotone triplo chocolate, por Le Blé Casa de Pães @leblecasadepaes (R$ 119, 500 g)

Panetone de castanha-do-pará caramelizada e chocolate dark milk, por Lu Bonometti Dolcezze (R$ 175, 750 g)

Panetone com figo e nozes caramelizadas em mel de Jataí, por MBee @mbeemel + Leveda Padaria Natural @leveda.pao (R$ 165, 500 g)

Panetone cajuína, por Na Fila do Pão @na.filadopao + Irina Cordeiro @irinacordeiro (R$ 129, 500 g)

Panetone de frutas cristalizadas, por Pães e Bolos Whitaker @paeseboloswhitaker (R$ 90, 500 g)

Panetone banoffee com chocolate belga, por Sandra Dias @sandradiascakedesigner (R$ 139,90, 500 g)

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado, confeitarias, padarias e empórios da capital paulista. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

* os valores dos produtos mencionados a seguir são da segunda quinzena de novembro de 2024.

** as avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

Os favoritos da categoria

A versão deste ano do panetone d'A Padeira é incrementada com casca de laranja e de limão confitados, além de pasta aromática artesanal de produção própria Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Padeira

“Adoraria ganhar”: Elaborado pela padeira Alethéa Suedt, o panetone clássico tem como base uma massa de fermentação natural, além de casca de laranja e de limão confitados, uva-passa e pasta aromática artesanal e de produção própria, foi avaliado pelo júri como um produto de aparência bonita, casca atrativa e massa brilhante. E o panetone também apresentou aroma e sabor delicados. “Um panetone de alto nível e que obedece características tradicionais do produto”, escreveu um dos jurados (R$ 135, 500 g)

O panetone de frutas cristalizadas e uvas-passas da Pães e Bolos Whitaker apresentou massa alveolada e fibras na quantidade correta. “Um panetone de ótima fermentação”, atestou um dos jurados. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pães e Bolos Whitaker

“Adoraria ganhar”: O panetone de frutas cristalizadas e uvas-passas, produzido pelo fotojornalista Paulo Whitaker em sua pequena padaria artesanal, foi bem avaliado pelo júri no quesio aparência da massa, com alvéolos e fibras na quantidade correta. “Um panetone de ótima fermentação”, atestou um dos jurados. O sabor amanteigado bastante presente e a casquinha muito bem formada e caramelada também agradou. No entanto, poderia ser apenas um tiquinho mais úmido (R$ 90, 500 g)

Sandra Dias entrou na disputa com o panetone sabor banoffee, com massa tradicional, pedacinhos de banana, chocolate belga ao leite e gold e cobertura de creme de amêndoas com toque de canela Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Sandra Dias

“Adoraria ganhar”: para este fim de ano, a cake designer Sandra Dias apresenta uma linha na qual se destaca o panetone banoffee, com massa tradicional, pedacinhos de banana, chocolate belga ao leite e gold, além de cobertura de creme de amêndoas com toque de canela, amêndoas laminadas e açúcar polvilhado por cima. Apresentou ótimo volume, boa textura e uma bonita cúpula de cor amarelada. Embora o aroma e sabor tenham agradado, o panetone poderia ser mais úmido na opinião dos integrantes do júri (R$ 139,90, 500 g)

O panetone da Le Blé tem gotas de chocolate ao leite, amargo e branco foi avaliado como muito saboroso pelo jurados Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Le Blé Casa de Pães

“Adoraria ganhar”: O panetone com gotas de chocolate ao leite, amargo e branco foi avaliado como muito saboroso pelo jurados. Ganhou pontos ainda por ter uma aparência convidativa e pelas massa alveolada e úmida, com lascas bem formadas que se soltam com facilidade. “O sabor de laranja casou perfeitamente com as gotas de chocolate”, avaliou um dos jurados (R$ 119, 500 g)





