A categoria “para presentear” foi criada para descobrirmos, com nosso time de jurados, qual seriam as melhores opções para fazer bonito na hora de escolher um bom presente de Natal. As embalagens de cada uma das marcas contaram pontos na avaliação. Mas de nada serviria um panetone ou chocotone bonito de ver que não fosse também delicioso, não é mesmo?

Para essa missão, convidamos três jurados que entendem de sabor: o confeiteiro do Palácio Tangará, Arnor Porto (@arnorporto), a especialista em bolos Otavia Sommavila (@otaviabolos), além da sommelière de vinhos e autora do perfil Confraria das Pretas (@confrariadaspretas), Silvana Aluá (@silvana_alua).

Assim como nas demais categorias, os jurados avaliaram às cegas cinco chocotones e cinco panetones, seguindo critérios de sabor, textura e aroma de cada um dos produtos.

Otavia Sommavilla, logo de cara, deu a dica para identificar um bom panetone: “Na hora do corte, a gente já percebe se a massa tem uma textura de panetone ou de pão doce”, explicou. Para a especialista em bolos, a leveza, diretamente relacionada à quantidade e a boa distribuição de alvéolos na massa, são características desejáveis em um panetone de qualidade. “A massa ‘rasga’ com facilidade quando você puxa um bocado com as mãos.”

Leia a matéria completa do grande teste de panetones e chocotones de Paladar.

Os jurados do time "para presentear": Arnor Porto, confeiteiro do Palácio Tangará, Otavia Sommavilla, especialista em bolos, e Silvana Aluá sommelière de vinhos e autora do perfil Confraria das Pretas. Foto: Tiago Queiroz/Estad

Arnor Porto se manteve especialmente atento ao aroma dos panetones e chocotones: “Quanto mais natural, melhor a experiência”. Enquanto Silvana Aluá ressaltou seu descontentamento com panetones que, durante a prova, revelaram ser mais parecidos com pães caseiros do que com a receita tradicional italiana, tanto na aparência quanto na textura.

Como o teste foi realizado às cegas, as repórteres de Paladar ficaram responsáveis pela avaliação das embalagens. No filme que abre esta matéria você confere todas elas. Na avaliação foram levados em conta, além da beleza da embalagem, questões como se eram ou não reutilizáveis e também se elas mantiveram o panetone ou chocotone bem preservado, tanto na forma quanto no sabor.

Abaixo você confere a lista dos 10 produtos avaliados na categoria “para presentear”.

Na categoria "panetones para presentear" foram levados em conta critérios como aparência e funcionalidade da embalagem, além de sabor, textura e aroma de cada panetone e chocotone avaliado pelos jurados convidados por Paladar Foto: Tiago Queiroz / Estadão

10 marcas testadas na categoria “para presentear”

Panetone de frutas com gotas de chocolate e cupuaçu, por Dengo @dengochocolates (R$ 125,90, 500 g)

Panetone com gotas de chocolate, por Joya Boulangerie @joyaboulangerie (R$ 128, 600g)

Panetone de chocolate, por Levena @levena_sp (R$ 140, 500g)

Panetone com frutas cristalizadas, por Madero @maderobrasil (R$ 299, 800 g)

Chocotó (panetone de chocolate com doce de leite e mel), por Mocotó @mocotorestaurante (R$ 119, 550 g)

Panetone de frutas, por Ofner @ofner (R$ 165,00, 1 kg)

Cioccolato (panetone com gotas de chocolate e laranja), por Qui o Qua @_quioqua (R$ 104, 550g)

Panetone de frutas, por Rosewood @rosewoodsaopaulo (R$ 250, 500g)

Panetone de frutas, por Specialittá Virginia, amarettivirginia.com (R$ 409, 1 kg)

Panetone de frutas, por Zestzing @zestzing_padaria_artesanal (R$ 145, 550g)

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado, confeitarias, padarias e empórios da capital paulista. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

* os valores dos produtos mencionados a seguir são da segunda quinzena de novembro de 2024.

** as avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

Os favoritos da categoria

O panetone do Hotel Rosewood vem em embalagem de papel que lembra tecido e é uma boa opção de presente neste Natal Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Rosewood

“Para presentear”: O panetone de frutas elaborado pela confeiteira do hotel mais badalado da cidade, Saiko Izawa, leva goiaba seca e zest de limões caipira, rosa e cravo. Os jurados classificaram o produto como bastante saboroso, com textura leve, boas frutas, aroma rico e sem excesso de aromatizantes. A embalagem, confeccionada em papel lavável desenvolvido com fibras naturais, faz a linha chique, mas sem ostentação. Pode ser reutilizada com uma ótima nécessaire de viagem. O papel-manteiga que embala o panetone, porém, não dá conta de protegê-lo adequadamente (R$ 250, 500 g).

A padaria artesanal Zestzing aposta no saquinho de tecido com lettering da marca para embalar seu panetone de frutas este ano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Zestzing

“Para presentear”: O panetone de frutas, com pedacinhos de figo, cranberry, uvas-passas, laranja e cereja amarena da padaria artesanal, sob o comando de Claudia Rezende, ganhou os jurados pela massa de qualidade, leve e com distribuição equilibrada das frutas. Sabor delicado e a “textura ótima”, na opinião de um dos membros do júri, também contou pontos na avaliação. O pão doce tipicamente natalino vem embalado em um lindo saquinho de tecido cru reutilizável, com fechamento que mantém o panetone bem conservado. Uma simpática opção de presente (R$ 145, 550 g).

Presente impactante: a "bolsa de grife" que embala o panetone com gotas de chocoate da forneria e pasticceria Qui o Quá Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Qui o Qua

“Para presentear”: Elaborado pelo chef Dudu Almeida Simone, o Cioccolato, panetone com gotas de chocolate ao leite 55% de cacau combinados com pedacinhos de laranja italiana, vem em uma embalagem surpreendente, que lembra uma bolsa de grife - ótima opção de presente na curadoria feita por Paladar. O chocotone foi avaliado pelo júri como saboroso, rico em chocolate e visualmente convidativo. “Poderia ser um pouco menos doce”, considerou um dos jurados (R$ 104, 550 g).

A embalagem do Mocotó, panetone com gotas de chocolate do Mocotó, conversa com a brasilidade do restaurante de Rodrigo Oliveira Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mocotó

“Para presentear”: batizado como Chocotó, o chocotone de fermentação natural, elaborado pelo confeiteiro e participante do MasterChef Confeitaria (Band), Ale Sotero, combina farinha italiana do Molino Pasini, doce de leite da Fazenda Atalaia, chocolate belga Callebaut, nibs de cacau da Baianí, baunilha natural Vanilla Brasil, mel silvestre da Mbee, além de cítricos e cumaru, conquistou o júri pela casquinha crocante e pela boa qualidade do chocolate utilizado na receita. A embalagem de inspiração bem brasileira, que dialoga com a proposta do restaurante comandado pelo chef Rodrigo Oliveira, também agradou como opção para dar de presente neste Natal (R$ 119, 550 g).





Agradecimentos:

ESTAGIÁRIOS DA REDAÇÃO PALADAR: Beatriz Yamamoto, Gabriel Salim, Giulia Howard e Luigi Di Fiore

VÍDEOS: Fel Meireles

PRODUÇÃO DE OBJETOS: Marcia Asnis

LOCAÇÃO DE OBJETOS: Ella Arts @ellaarts