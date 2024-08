Pão de queijo folhado é o novo hit da By Kim

Veronica Kim passou dos limites. Num ímpeto para aumentar o movimento da confeitaria By Kim pela manhã, decidiu incluir um pão de queijo no cardápio (além de outros quitutes salgados, que devem entrar em cartaz em breve). “Mas não dava para ser um pão de queijo comum, ainda que maravilhoso, ele tinha que conversar com a nossa proposta”, explica Veronica.

A ideia veio depois do sucesso do brunch Seoul X Minas, promovido em março lá na confeitaria. As comidas do evento, como o pão de queijo com creme de queijo picante, kenip (vegetal aromático coreano), jeok (carne de porco apimentada) e picles de mamão verde, foram feitas a quatro mãos, as da confeiteira e as do chef Mario Santiago, mineiro, que faz “o melhor pão de queijo do mundo”, segundo Veronica. Ele foi dono da famosa Pão de Queijaria, de BH.

Já é hit: pão de queijo folhado da By Kim. Foto: Leo Martins/Estadao

Depois de morder o tal do pão de queijo melhor do mundo… Eureka! “E se a gente fizesse um pão de queijo folhado, Mario?!”, lançou Veronica, que é, a saber, é a rainha da massa folhada (falo mais sobre essa preciosidade aqui). E ele, que também parece não ter juízo, topou o desafio.

Depois de uma semana de testes diários - a primeira formada foi digna de enterrar a ideia. “Virou um bloco gorduroso e pesado”, ri a confeiteira do próprio desastre.

Mas com um ajuste aqui e outro ali, a dupla criou o novo hit da By Kim, quiçá da Santa Cecília. O polvilho doce, por exemplo, foi eliminado da receita, já que impedia a massa de folhar; a farinha de trigo e a manteiga, que não entram no preparo do pão de queijo original, mas são as bases da massa folhada clássica, foram incluídos; e na disputa dos queijos, o que ganhou foi um curado da serra da Canastra, comprado de um produtor de São Roque de Minas.

O resultado, que é quase impossível de imaginar (eu, pelo menos, só consegui assimilar depois de provar em primeira mão), você pode provar a partir deste sábado (10) lá na By Kim. Mas, caso você queira tentar: ele tem o crunch de toda boa massa folhada, sem perder de todo aquela textura puxa-puxa de todo bom pão de queijo. É leve, dá vontade de comer o próximo, além de ser bem “queijudo” no sabor. “Perigosíssimo”, segundo Leo Martins, que fez as fotos desse hit.

By Kim

Onde: R. Tupi, 114, Santa Cecília

Horário: 10h/17h30 (fecha 2ª)