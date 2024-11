A QT Pizza Bar tem apenas cinco anos, mas já arrebatou prêmios importantes como a 38ª colocação no ranking 50 Top Pizza World 2024 e o 56° lugar para o pizzaiolo e sócio da casa, Matheus Ramos, pelo ranking italiano The Best 100 Pizza World 2024.

Para comemorar esses primeiros anos de vida, três chefs convidados da QT assinam coberturas especiais sob o tema “Pizzas Dall’altro Mondo”. Luiz Felipe Souza (Evvai – São Paulo/SP) criou para a festa uma pizza de mandioca e linguiça artesanal; Nicolás Saavedra (Capri Pizzaria - Santiago / CL), a pizza La Nostra Diavola, que combina molho de tomate, chorizo, stracciatella, mel fermentado com alho, pimenta e azeite.

O terceiro convidado é o chef Rafael Panatieri (Sartoria Panatieri - Barcelona / ES), que comanda a melhor pizzaria da Europa fora da Itália pelo 50 Top Pizza 2023. O chef encerra o cardápio festivo com a pizza Textura de Calabaza, feita com creme de abóbora, charque e vinagrete de sementes de abóbora.

As coberturas especias permanecem no cardápio até o fim de 2024.

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César, tel.: 11)3064 9220. Terça a sexta, das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 17h às 23h.