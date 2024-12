Embora o espírito natalino seja contagiante, não há salário que dê conta de presentear tantos amigos e familiares com panetones na faixa dos R$ 150. Para tornar a degustação de Paladar mais democrática (no melhor estilo “para todos gostos e bolsos”), uma das categorias da prova é a “custo-benefício”, que reúne panetones e chocotones baratos - e bons -, que custam até R$ 60*.

Leia a matéria completa com a seleção de panetones e chocotones de 2024.

E ficou sob a responsabilidade do trio de jurados formado pelo confeiteiro do restaurante Aizomê, Rafael Aoki, pelo chef do restaurante Preto Cozinha, Rodrigo Freire, e pelo padeiro Marcos Fecchio, da padaria artesanal Forno Fecchio, avaliar, às cegas, dez panetones e chocotones. O júri pontuou as amostras em quatro critérios: aspecto visual, textura, aroma e sabor.

O confeiteiro Rafael Aoki e o padeiro Marcos Fecchio avaliam o aroma de um dos panetones que fez parte da categoria "custo-benefício" Foto: Tiago Queiroz/Estad

Não existe milagre quando o assunto é panetone mais em conta (afinal, matéria-prima de qualidade tem o seu preço), mas os jurados buscaram nos produtos características como massas de boa fermentação, frutas macias, gotas de chocolate bem distribuídas, além de sabor equilibrado. E não é que a degustação rendeu boas surpresas? A prova de que é possível encontrar bons panetones em várias faixas de preço.

O trio de jurados da categoria melhor custo-benefício: o confeiteiro Rafael Aoki (Aizomê), o chef Rodrigo Freire (Preto Cozinha) e o padeiro Marcos Fecchio (Forno Fecchio) Foto: Tiago Queiroz/Estad

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado, confeitarias, padarias e empórios da capital paulista. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

* os valores dos produtos mencionados são da segunda quinzena de novembro de 2024.

** as avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

Abaixo, confira a lista dos 10 amostras de panetones e chocotones avaliadas na categoria “custo-benefício”. E, a seguir, as quatro marcas que passam a fazer parte da seleção Paladar.

A seleção de panetones e chocotones que foram avaliados na categoria "custo-benefício" Foto: Tiago Queiroz/Estadão

10 marcas testadas na categoria “custo-benefício”

Panetone artesanal com frutas cristalizadas e uvas-passas, por Galpão Padaria Natural @galpaopadarianatural (R$ 60, 500 g)

Panetone tradicional, por Visconti visconti.com.br (R$ 31,49, 750 g)

Panetone premium La Veneziana, por Casa Suíça casasuica.com.br (R$ 59,99, 750 g)

Panetone com frutas cristalizadas e uvas-passas, por Santa Edwiges @santaedwigesbr (R$ 39,99, 400 g)

Panetone clássico, por Basilicata @basilicata_oficial (R$ 29,90, 500 g)

Panetone com gotas de chocolate, por Brownie do Luiz @browniedoluiz (R$ 29,90, 400 g)

Panetone com gotas, por Cacau Show @cacaushow (R$ 41,99, 450 g)

Cioccotonê, por Biscoitê @biscoitebrasil (R$ 59,90, 500 g)

Panetone gotas, por Santa Maria Empório @stamariaemporio (R$ 49,90, 400 g)

Panetone com gotas de chocolate ao leite, por St. Marche @stmarche (R$ 22,90, 400 g)

Os favoritos da categoria

O panetone clássico, produzido pela padaria centenária Basilicata, na Bela Vista, foi considerado um dos melhores pelo júri Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Basilicata

“Custo-benefício”: o panetone clássico, produzido pela padaria italiana fundada em 1914 na Bela Vista, conquistou o seu espaço na seleção Paladar. No melhor estilo “básico que funciona”, o panetone de aroma agradável tem massa úmida, bem fermentada e de textura sedosa. As frutas cristalizadas e uvas-passas são macias e tem sabor equilibrado, mas poderiam estar em maior quantidade. “É superior a vários outros panetones mais caros”, comentou um dos jurados (R$ 29,90, 500 g)

Apesar do formato achatado, que lembra uma colomba pascal, o panetone premium La Veneziana da Casa Suíça ingressa a seleção Paladar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Casa Suíça

“Custo-benefício”: o La Veneziana, panetone premium da marca é elaborado com damasco e ameixa e uvas-passas, além de ostentar, no topo, uma crosta açucarada de castanha-de-caju e amêndoas. “Até parece uma colomba pascal”, observou um dos jurados, referindo-se ao formato mais baixinho e mais largo do panetone. A massa, levemente ressecada, tem sabor neutro, que funciona como contraponto para o dulçor das frutas. Foi considerado um dos melhores da categoria. (R$ 59,99, 750 g)

O Cioccotonê, com gotas de chocolate ao leite, da Biscoitê: apontado pelo júri como um chocotone com boa relação custo-benefício Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Biscoitê

“Custo-benefício”: o Cioccotonê, o chocotone da rede dedicada aos biscoitos decorados, foi um dos melhores pontuados no teste às cegas. Com massa úmida e fofinha, o panetone da marca é carregado de gotas de chocolate ao leite, que, no teste às cegas, parecem ter boa qualidade. “De longe, o melhor panetone da categoria, em sabor, aroma e textura”, comentou um dos membros do júri (R$ 59,90, 500 g)

Panetone com gotas de chocolate ao leite do St Marche: boa relação custo-benefício Foto: Tiago Queiroz/Estadão

St. Marche

“Custo-benefício”: o panetone com gotas de chocolate ao leite, da marca própria da rede de supermercados, também conquistou o seu espaço na seleção Paladar deste ano. Com massa fofinha, úmida e bem desenvolvida, o panetone ostenta uma boa quantidade de gotas de chocolate, que tem sabor agradável. No entanto, “o aromatizante sintético idêntico ao natural”, como diz a embalagem, traz um sabor amargo no final (R$ 22,90, 400 g)

Agradecimentos:

ESTAGIÁRIOS DA REDAÇÃO PALADAR: Beatriz Yamamoto, Gabriel Salim, Giulia Howard, Luigi Di Fiore

VÍDEOS: Fel Meireles

PRODUÇÃO DE OBJETOS: Marcia Asnis

LOCAÇÃO DE OBJETOS: Ella Arts @ellaarts