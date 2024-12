Dizem que os clássicos nunca saem de moda. Sem dúvida, essa máxima também vale para o panetone, a receita italiana que tem sabor de Natal. Embora existam inúmeras variações disponíveis nas gôndolas, os entusiastas do panetone “raiz” fogem das versões repletas de recheios “melequentos”. E sempre elegem para o fim do ano o clássico, com massa de fermentação natural, que costuma ser carregada de frutas cristalizadas e de uvas-passas.

No caso do chocotone, receita difundida no País pela marca Bauducco em 1978, as frutas saem de cena e dão lugar para as gotas de chocolate, que são distribuídas no meio da massa. Embora seja uma invenção relativamente recente, o panetone com chocolate se também se tornou um clássico dos Natais brasileiros - e tem uma legião de fãs.

A expert em massas frescas, Joyce Bergamasco, anota as suas considerações na ficha de avaliação da degustação de panetones de Paladar Foto: Tiago Queiroz/Estad

E, para descobrir quais panetones e chocotones clássicos merecem um espaço na sua mesa de Natal, um grupo formado pela pastaia Joyce Bergamasco, pelo confeiteiro do restaurante Notiê, instalado no Espaço Priceless, Pedro Nóbrega, além do chef e idealizador do projeto social Pão do Povo da Rua, Ricardo Frugoli, degustaram às cegas dez amostras da categoria.

O júri da categoria clássicos (da esq. para dir.): a expert em massa fresca Joyce Bergamasco, o chef e líder do projeto social Pão do Povo da Rua, Ricardo Frugoli, e o confeiteiro do restaurante Notiê, Pedro Nóbrega Foto: Tiago Queiroz/Estad

Como foi realizado o teste

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado, confeitarias, padarias e empórios da capital paulista. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

Os panetones e chocotones avaliados na categoria "clássicos" Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os panetones e chocotones foram avaliados a partir de quatro critérios: aspecto visual, aroma, textura e sabor. Além do formato uniforme, o júri estava em busca de um panetone com massa leve e com certa umidade, uma boa distribuição de frutas (ou gotas de chocolate), que deveriam ser de qualidade.

A seguir, confira a lista dos 10 amostras de panetone e chocotone, que foram avaliados na categoria “clássico”. E, ao final, as quatro marcas que conquistaram espaço na seleção Paladar.

10 marcas testadas na categoria “clássicos”

Panettone Tradizionale Maestra per La Pastina, por La Pastina @lapastina.oficial (R$ 155, 750 g)

Panettone Antica Ricetta, por Fasano @fasano (R$ 299, 750 g)

Panettone Classico Milanese, por Piselli @restaurantepiselli (R$ 190, 1 kg)

Panetone tradicional, por Confeitaria Dama @confeitariadama (a partir de R$ 115, 500 g)

Rubattone Madrid, por Rubaiyat @rubaiyatbrasil (R$ 139, 650 g)

Panetone de chocolate com avelã, por Fazemos Pão @fazemos.pao (R$ 110, 550 g)

Panetone de chocolate artesanal, por Glacé Patisserie @glacepatisseriesp (R$ 69,90, 500 g)

Panetone com chocolate, por Locale Caffè @locale.caffe (R$ 119, 500 g)

Panettone com gotas de chocolate, por Kopenhagen @kopenhagen_ (R$ 89,90, 500 g)

Panetone duplo chocolate, por Lindt @lindt_brasil (R$ 111, 400 g)

* os valores dos produtos mencionados a seguir são da segunda quinzena de novembro de 2024.

** as avaliações abaixo são um compilado dos comentários dos jurados ao longo da prova.

Os favoritos da categoria

Panetone tradicional da Confeitaria Dama: um dos destaques da seleção Paladar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confeitaria Dama

“Clássicos”: Desenvolvido pelo chef consultor Gumercindo Dal’Acqua para a rede de confeitarias comandada pelas cunhadas Daniela e Mariana Gorski, o panetone tradicional, com massa de fermentação natural, tem textura leve e que “desfia”. Entremeado por frutas secas macias e carnudas, como cascas de laranja, limão, cidra e cerejas cristalizadas importadas da Itália, o panetone de aroma delicado tem sabor equilibrado e é finalizado com crosta açucarada e amêndoas. “A cor da massa é mais vibrante e bonita”, comentou um dos jurados (a partir de R$ 115, 500 g)

Batizado como Rubattone Madrid, o panetone do restaurante Rubaiyat ingressa na seleção Paladar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Rubaiyat

“Clássicos”: Para este fim de ano, a rede de restaurantes especializada em carnes lançou uma linha própria de panetones, que recebeu o nome de rubattone. Trocadilhos à parte, a versão tradicional, que foi batizada como Madrid, conquistou o seu lugar na seleção Paladar. Elaborado com frutas cristalizadas e uvas-passas brancas e pretas, foi um dos preferidos da categoria. Com aroma intenso de essência de laranja, a massa de textura leve é carregada de frutas, macias e sem personalidade. “Infelizmente, as frutas não colaboraram com a massa, que foi bem fermentada”, observou um dos juízes (R$ 139, 650 g)

Campeão da degustação do Paladar no ano passado, o panetone de chocolate com avelã conquista o seu espaço na nossa seleção Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fazemos Pão

“Clássicos”: O panetone de chocolate com avelã, produzido pela padaria artesanal comandada pela dupla Priscila Imai e Thiago Dragão em Pinheiros, foi o campeão do teste às cegas de Paladar no ano passado. E ele faz o seu retorno triunfante para a nossa seleção. Elaborado com lievito (fermento natural desenvolvido especialmente para a receita), o panetone leva três dias para ficar pronto. Com sabor equilibrado, o panetone tem como base massa úmida e repleta de alvéolos. Além das gotas de chocolate belga ao leite e meio amargo, o panetone leva raspas de limão-siciliano e laranjas cristalizadas, além de ser aromatizado com pasta de laranja-baía e fava de baunilha de produção própria. E, também, ostenta avelãs caramelizadas. “Chocolate bem acima da média”, disse um dos jurados (R$ 110, 550 g)

O panetone duplo chocolate da Lindt combina gotas de chocolates ao leite e meio amargo da marca Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Lindt

“Clássicos”: O panetone duplo chocolate, da marca suíça dedicada aos chocolates, foi considerado um dos melhores entre os panetones clássicos. Elaborado com massa de fermentação natural, o panetone é repleto de gotas de chocolates ao leite e meio amargo da marca. “É possível sentir o chocolate em todas as mordidas”, comenta um jurado, atestando que é uma boa opção para os chocólatras. A massa, na opinião do time de jurados, poderia ser um tiquinho mais leve (R$ 111, 400 g)

