Você pode ser uma pessoa carbonara, que não teme gorduras e aventuras. Ou, então, um ser primaveril, livre, leve e solto com seu prato de massa coberto com um molho leve, à base de tomatinhos e folhas de manjericão. Não tem molho pronto na geladeira? Deu preguiça de cozinhar por mais de 10 minutos? Macarrão com ovo e pronto! Tipo de receita que define uma pessoa desapegada, porém sem perder a gostosura do momento.

Abaixo, você encontra as definições de cada molho e que tipo de pessoa cada um deles representa. Qual será o molho de macarrão que te define?





Molho à bolonhesa

A definição do Pequeno Dicionário de Gastronomia diz que este é um molho feito à moda de Bolonha, cidade ao norte da Itália. Em italiano, a expressão alla bolognesa geralmente se refere a um ragu, cozido de carne com vegetais, com bastante molho, enriquecido com vinho e creme. Aqui pelas nossas bandas é o famoso macarrão com carninha, favorito de crianças e adultos que não dispensam as singelas alegrias da infância. Um molho sem erro, com sabor familiar. Se este é seu molho favorito, é muito provável que você seja uma pessoa que gosta de estabilidade, evita surpresas e gosta de manter os dois pés bem fincados no chão até na hora de escolher um prato no restaurante.

Carbonara

Se um belo prato de macarrão à carbonara é a sua cara, considere-se uma pessoa que não teme gorduras, nem aventuras. É um prato para os fortes, com receita feita originalmente à base de guanciale (a bochecha do porco curada), mas que no Brasil se popularizou com o nosso bom e velho bacon do supermercado. Na Itália, utiliza-se a base de gordura para preparar a massa com as gemas temperadas com pimenta do reino e queijo pecorino misturado ao Grana Padano. Por aqui usamos o parmesão e tudo bem também. Não seria exagero dizer que uma pessoa adepta de um molho tão rápido de fazer e tão deliciosamente matador, como o carbonara, já veio a este mundo com audácia e ganas de vivir de sobra. Concorda?

Pessoas que se refugiam no macarrão ao sugo não são entusiastas de mudanças Foto: Vladimir - stock.adobe.com

Ao sugo

Em italiano, sugo significa molho. Dessa forma, seria redundante dizer “molho ao sugo”. Assim como os adeptos do molho à bolonhesa, pessoas que se refugiam no “ao sugo” não são entusiastas de mudanças. Seu espírito de aventura se limita à escolha do tipo de macarrão que irá acompanhar o molho considerado perfeito aos olhos dos puristas. Um acompanhamento saboroso para o macarrão, porém sem adornos, como folhinhas verdes ou grumos de tomate aparentes. Ele é homogêneo, temperado com o quinteto básico da culinária: azeite, cebola, alho, sal e pimenta. Ao sugo é a definição de paz no sentido gastronômico da palavra.

Com ovinho e pronto!

Pessoas práticas, desapegadas e que não têm nada a perder são as que mais se identificam com esse clássico da cozinha rápida. Coloca-se na panela um pouco de gordura, tanto faz qual é o tipo: óleo, manteiga, banha, azeite... Doura-se rapidamente uma cebola em rodelas. Adiciona-se a massa já cozida em água e sal e quebram-se uns ovos por cima. Um molho raiz, para pessoas determinadas a resolver o jantar ou o almoço em questão de minutos. Se tiver um queijinho ralado para jogar por cima, ótimo. Se não tiver, tá bom também. Uma pessoa com um prato de macarrão com ovo nas mãos não quer guerra com ninguém.

Alho e óleo

A definição do Pequeno Dicionário Gastronômico define a poderosa simplicidade desta combinação. Aglio e olio: expressão italiana que se refere a “alho e óleo”, ou seja, um molho elaborado com óleo de oliva e alho frito, para guarnecer massas. Uma pessoa alho e óleo é aquela que optou pelo caminho do meio entre simplicidade e sabor. Gosta de decisões precisas e de sentir prazer com o resultado final. Um bom alho e óleo pede requinte nos detalhes do preparo, como fatiar o alho o mais finamente possível e usar um azeite e um queijo de boa qualidade para finalizar o prato.





Uma pessoa "ao pesto" é alguém que não teme desafios e consegue enxergar a vida como ela é, sem banho-maria ou panela de pressão Foto: Leo Martins/Estadao

Molho pesto

Esta especialidade da cidade de Gênova, na Itália, é um molho cru, feito com manjericão, alho, queijo pecorino e pignoli picado, amassados juntos e temperados com sal e bastante azeite. Basta misturá-lo ao macarrão cozido e voilá! Uma pessoa “ao pesto” é alguém que não teme desafios e consegue enxergar a vida como ela é, sem banho-maria ou panela de pressão. A realidade nua e crua, literalmente.

“O molho da minha avó”

Pessoas que elegem o molho da avó como o favorito da vida devem refletir sobre o sentido da própria existência. Será que não existe outra zona de conforto possível? Seria o talento da avó uma meta inalcançável nesta vida? Não estaria na hora de começar uma terapia?

O chef italiano Alfredo di Lello criou o molho que leva o seu nome na década de 1920; ele é feito com manteiga, creme grosso, pimenta preta e queijo parmeggiano gratinado. Foto: Tanya/ Adobe Stock

À moda de Alfredo

O fettuccini mais famoso que se conhece foi criado pelo chef italiano Alfredo di Lello, que, na década de 1920, envolveu a massa em um rico molho de manteiga, creme grosso, pimenta preta e queijo parmeggiano gratinado. Provar a iguaria no restaurante Alfredo di Roma é a meta de pessoas que enxergam o molho como sinônimo de uma dolce vita. Se você é uma pessoa alfrediana, seu destino pode estar em qualquer lugar deste planeta.

Macarrão com almôndegas

A certeza de um lugar feliz está em um prato de espaguete com almôndegas tenras e bem temperadinhas. Comida de conforto . Porto seguro. Um lugar para esquecer os problemas e sonhar com dias mais promissores. Seria você uma pessoa macarrão com almôndegas? Não importa se a sua versão é feita com carne bovina, de porco, de frango ou de soja.

Tomate e manjericão

Um ser primaveril, livre, leve e solto com seu prato de massa coberto com um molho leve, à base de tomatinhos e folhas de manjericão. O molho de tomate com manjericão é aquele que você prepara sem receita. Refoga-se o alho em um fio de azeite, adiciona-se um punhado de tomates-cereja, ou outro disponível na geladeira, um pouquinho de sal e arremata-se a produção com folhinhas de manjericão fresco. Simples assim.