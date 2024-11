Qual o melhor pêssego em calda?

Ao longo do ano, a gente acha que pêssego em calda parou na década de 1980. Mas algo acontece quando se cruza a barreira das festas de fim de ano. É uma tia que ressuscita uma receita de pavê, outra que usa para acompanhar o tender. Aí tem o primo gourmetizado que inventa uma terrine e bota a fruta no meio, o tio fanfarrão que improvisa uma batidinha e, quando menos se espera, ele invadiu as ceias.

Como se faz pêssego em calda?

Com bons pêssegos em mãos, não só é fácil, como o doce é solução eficaz para a sobremesa. De preferência com creme de leite ou sorvete de creme – como fazia a sua avó.

No restaurante Leila, os jurados Martha Bender, Pedro Franco, Pedro Nóbrega, Rhaiza Zanetti e Saiko Izawa testaram 10 marcas de pêssego em calda. FOTO: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

As frutas precisam ser descascadas cuidadosamente para não estragar e nem desperdiçar a polpa. A mesma cautela vale na hora de retirar os caroços. Depois é só mergulhar numa calda de água e açúcar, feita em fogo baixo, deixar ferver e guardar em vidros limpos e secos.

Claro que “na calda vale juntar especiarias”, lembra Rhaiza Zanetti. A confeiteira do duplamente estrelado Tuju faz sua própria versão e gosta de combiná-la com notas de lavanda ou de laranja, por exemplo.

Pedro Nóbrega, responsável pelas doçuras do Notiê e do Ronin, sua nova cafeteria, por sua vez, gosta de acrescentar apenas baunilha de verdade – e não essência – na calda que deve ser translúcida e líquida.

O que esperar das versões de mercado?

“Vou encarnar aquela mãe de antigamente, que queria ter uma surpresa deliciosa no armário para a sobremesa de domingo”, avisou Saiko Izawa. Chef pâtissière do atual melhor hotel da América do Sul, o Rosewood São Paulo, a japonesa formada pela Cordon Bleu em Paris, é uma das confeiteiras mais reconhecidas do Brasil.

Lisinhos, brilhantes, saboros e al dente eram como os jurados buscavam um bom pêssego em calda. FOTO: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

Criteriosa, a especialista destacou a importância de “manter a mordida de fruta, o gosto e o perfume da fruta. E tem que ser bonito para ir à mesa”, ponderou.

Como foi realizado o teste?

Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Em todas as provas realizadas, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis. Nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas em grandes empórios e supermercados da capital paulista. As marcas não sabem que seus produtos serão submetidos a uma degustação às cegas, tampouco os jurados têm conhecimento das marcas que integram a seleção.

De baixo para cima, os jurados Pedro Franco, Rhaiza Zanetti, Saiko Izawa, Pedro Nóbrega e Martha Bender. FOTO: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

Para escolher o vencedor entre os 10 pêssegos encontrados entre os dias 11 e 12 de novembro, um time de peso se reuniu no Leila, restaurante dentro da loja Tânia Bulhões no Jardim América. A escolha do lugar não foi aleatória: o espaço já respira clima natalino e, por ter uma cozinha franco-mineira, doces confitados fazem parte da expertise do chef (e jurado) Pedro Franco.

Para a tarefa, o anfitrião contou com a banqueteira especializada em festas de fim de ano Martha Bender (do Banqueting Buffet) e três chefs pâtissiers de envergadura, os já mencionados Pedro Nóbrega, Rhaiza Zanetti e Saiko Izawa. Aqui, o resultado da experiência:

Os melhores pêssegos em calda

O pêssego em calda Qualitá venceu o teste e recebeu o Selo Paladar Foto: Felipe Rau

Qualitá Mamma Bia La Pastina

* os valores dos produtos mencionados a seguir são de compras feitas entre os dias 11 e 13 de novembro de 2024, data do teste

As 10 marcas avaliadas pelo júri de experts em ordem alfabética