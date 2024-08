Com 30 anos de história para contar, o Ráscal é um dos restaurantes queridinhos da cidade. O suculento bufê de saladas, as massas recheadas, as pizzas e a famosa torta de maçã da casa são sucessos na cidade desde a estreia do primeiro restaurante no Shopping Iguatemi, em 1994.

Atualmente são 11 unidades espalhadas pela cidade, todas com preparo dos pratos realizado do início ao fim em cada uma das casas – das saladas aos antepastos, dos pães e pizzas de longa fermentação ao polpettone. Foi justamente por conta do capricho dedicado ao preparo das receitas que surgiu a ideia do livro comemorativo.

Arroz-doce brûlée é uma das receitas de sobremesas escolhidas para o livro "Nossos almoços de família" Foto: Roberto Seba

Cappelleti in brodo e torta de maçã

“Nossos almoços de família” é uma edição independente com 228 páginas (R$ 190). O lançamento será no dia 19 de agosto na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi. São 62 receitas assinadas por Liane Ralston Bielawski e Nadia Pizzo, co-fundadora e chef-executiva do Ráscal, respectivamente.

PUBLICIDADE

“Para nós é um orgulho fazer tudo do zero em nossas cozinhas. E isto foi algo do qual fizemos questão de não abrir mão: compartilhamos as receitas exatamente como as fazemos, por mais que algumas sejam trabalhosas ou demoradas. Quem quiser pode, é claro, pegar um atalho e usar caldo de frango pronto e ainda assim fazer o cappelletti in brodo. Ou comprar coalhada seca no mercado. Queríamos que todos pudessem reproduzir, em suas casas, as receitas do jeitinho como fazemos, se assim desejarem”, explica Liane.

As fotos do livro são deliciosas de ver e dão muita vontade de repetir em casa. As receitas são bem explicadas e divididas por temas. No capítulo dedicado a comidas campestres, você encontra receitas como batata-doce assada com mel e alecrim, torta de pato, cuscuz de legumes e polentinha. Há ainda receitas perfeitas para lanches e piqueniques. Nessa lista entram os grissinis servidos com as saladas do restaurante, a coalhada com rabanete, a salada de grãos, a tortinha de berinjela...

A icônica torta de maçã do Ráscal é uma das receitas publicadas no livro em comemoração ao aniversário de 30 anos do restaurante Foto: Roberto Seba

Atum com crosta de gergelim e salada de grãos

Nos demais capítulos você encontra receitas de peixes, como o atum com crosta de gergelim; saladas que dão água na boca, como a de manga com coco e quinoa; polvo à siciliana, medaglioni de banana da terra com queijo meia cura (uma das mais pedidas pelos clientes) e, claro, a icônica torta de maçã servida com sorvete de creme. Há ainda um capítulo dedicado a preparações básicas como caldos, massa básica para torta e coalhada.

PUBLICIDADE

O projeto gráfico é do Estúdio Claraboia. Além das imagens dos pratos, realizadas pelo fotógrafo Roberto Seba, há ainda dois ensaios assinados por Lalo de Almeida, ambientados em Terra Roxa, interior de São Paulo, e na Ligúria, Itália. Duas localidades que remetem às origens das autoras do livro. A edição ficou por conta das jornalistas Carolina Arantes e Janaina Fidalgo.

O livro pode ser encontrado nas principais livrarias do país e também nas lojas Ráscal – os exemplares vendidos ali terão 20% do valor de capa doado para o Instituto Acaia, projeto socioeducativo que oferece ensino de qualidade, atenção de saúde e formação cidadã para 250 crianças e jovens moradores das favelas dos arredores da Ceagesp, em São Paulo.