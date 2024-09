Entre os dias 2 e 4 de outubro, a comunidade judaica celebra o Rosh Hashaná, o ano novo judaico. Boa parte da comemoração, que marca a chegada do ano 5785, ocorre à mesa, onde não podem faltar clássicos da culinária judaica, além de ingredientes típicos da data. É o caso da maçã e do mel, dois símbolos do desejo de “shaná tová umetuká”, ou seja, de um ano novo e doce.

E, para celebrar a data, diversos endereços da capital paulista prepararam sugestões especiais, que estão disponíveis tanto sob encomenda quanto à pronta entrega. Confira:

O gefilte fish tricolor é uma das sugestões da Casa Santa Luzia para o ano novo judaico Foto: Iara Venanzi/ Divulgação

Casa Santa Luzia

PUBLICIDADE

Especialmente para a data, o empório oferece um menu especial elaborado pelos chefs consultores Carlos Siffert e Paola Biselli, que assina as sobremesas. Entre as sugestões, destaque para gefilte fish tricolor (R$110, 460 g). Na versão de Siffert, o clássico bolinho de peixe ganha um formato de terrine, em que se alternam três camadas coloridas: a tradicional, a de cenoura e a de espinafre. Outra sugestão são as pétalas de cebola recheadas com carne e arroz (R$ 64, 400 g), assadas no molho de tamarindo. Das sobremesas, o destaque é o tiramisù de pistache (R$ 321, 910 g), sobremesas em que camadas de mascarpone e pasta de pistache se alternam com biscuit cuillère embebido em vinho marsala - finalizada com pistaches inteiros e triturados. As sugestões estão disponíveis nos balcões da rotisserie e da confeitaria.

Alameda Lorena, 1471, Jardins. (11) 3897-5023. Instagram: @casasantaluzia

O menu elaborado pela chef Andrea Kaufmann para o Rosh Hashaná Foto: Jeniffer Marques/ Divulgação

AK Deli

Especialmente para o Rosh Hashaná, a chef Andrea Kaufmann elaborou um menu repleto de clássicos da culinária judaica. Entre as sugestões, disponíveis sob encomenda, estão o guefilte fish (R$ 17,50, cada), os varenikes salteados em cebola caramelizada (a partir de R$ 54, 150 g) e servidos com cebola frita, além da perna de cordeiro assada (R$ 550, serve seis pessoas) e servida com molho de vinho e couscous marroquino com amêndoas e salsa de romã. E uma das sugestões para a sobremesa é o bolo de nozes com mel e especiarias da vó Sarah (R$ 220, 700 g) - receita da avó da chef.

PUBLICIDADE

Rua dos Macunis, 440, Alto de Pinheiros. (11) 91923-4685. Instagram: @akdelii

As sugestões da chef Ana Soares para o Rosh Hashaná Foto: Laís Acsa/ Divulgação

Mesa III

A chef Ana Soares apresenta um menu especial para o ano novo judaico. A seleção inclui desde entradinhas como o homus de beterraba (R$ 45, 200 g) e o patê de fígado de ave com passas (R$ 56, 150 g), até massas como os varenikes (R$ 60, 400 g) com recheio de batata e cebolas douradas, que vão bem na companhia de cebolas caramelizadas (R$ 45, 150 g), e o spetzel (R$ 45, 400 g), que pode ser servido com manteiga de sálvia (R$ 39, 200 g) ou ragu de cogumelos (R$ 60, 400 g). E, para a sobremesa, a sugestão fica por conta da torta de chocolate e caramelo com flor de sal (R$180). As pedidas estão disponíveis à pronta entrega na loja do pastifício no Sumaré.

Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. (11) 3868-5500. Instagram: @mesa3_pastificio

PUBLICIDADE

Sorvete de pão de mel é uma das pedidas da Glidah Foto: Ronny Trojbicz

Glidah

Comandada pelo casal Ronny e Beatriz Farber Trojbicz, a pequena sorveteria se dedica aos sabores judaicos, servidos tanto no copinho quanto no cone feito de pão folha (a partir de R$12,00, uma bola). Além das sobremesas geladas da vitrine, como strudel de maçã, chocolate com laranja, figo com mel e malabi (água de rosas com pistache, coco e calda de romã), a pedida especial para o Rosh Hashaná é o sorvete de pão de mel. O sabor estará disponível entre os dias 2 e 4 de outubro, quando se comemora o ano novo judaico.

Alameda Barros, 459, Santa Cecília. (11) 99918-8429. Instagram: @glidahsorvetes.

Tchocolath

PUBLICIDADE

A loja de chocolates apresenta um cardápio com opções para o ano novo judaico. Entre as pedidas, destaque para os chocolates ao leite temáticos, como a estrela de Davi (R$ 35, 40 g) e a moeda hai (R$ 28, 30 g), com detalhes em chocolate branco. A linha inclui bombons recheados como os pingos de mel (R$ 69, 200 g), com casquinha ao leite e recheio de mel. Já o pão de mel (a partir de R$ 11, cada), que é um dos carros-chefes da marca, surge na versão tradicional ou com recheios como doce de leite e o - recém-lançado - marzipã com damasco.

Rua Antônio Afonso, 19, Vila Nova Conceição. (11) 97652-3081. Instagram: @tchocolath.

Galette de frutas secas com chantilly de mel é a pedida da Confeitaria Marilia Zylbersztajn para a data Foto: Laís Acsa/ Divulgação

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Especialmente para o ano novo judaico, a confeiteira Marilia Zylbersztajn apresenta uma seleção de doces elaborados com mel - um dos ingredientes típicos do Rosh Hashaná. Além do bolo de mel e especiarias (a partir de R$ 165, com 20 cm), o menu inclui pedidas como a torta de noz-pecã e mel (a partir de R$190, 23 cm) e a galette de frutas secas (R$ 190, 23 cm), uma torta rústica com recheio de damasco, cranberries, tâmaras, cajuína, peras e nozes, que vem acompanhada de chantilly de mel. As sugestões estão disponíveis sob encomenda e à pronta entrega.

PUBLICIDADE

Rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena. (11) 96570-0094. Instagram: @marilia_zylber_confeitaria.

Santú Padaria Artesanal

Especialmente para a data, a micro padaria artesanal, localizada em Perdizes, oferece como sugestão a challah (a partir de R$ 22), um pão trançado tipicamente judaico. Disponível sob encomenda, para os dias 2 e 3 de outubro, nas versões com ou sem passas.

Rua Turiassú, 545, Perdizes. (11) 96617-2326. @santu_padaria.

A torta de brigadeiro crocante, da Confeitaria Dama Foto: Ricardo D'Angelo/ Divulgação

PUBLICIDADE

Confeitaria Dama

A rede de confeitarias para o Rosh Hashaná elaborou uma seleção de sobremesas especiais para a celebração judaica - disponível sob encomenda e à pronta entrega. Entre as sugestões, destaque para o bolo de mel com passas (R$ 95, serve 5 pessoas), o mil-folhas fraisier (massa folhada em formato redondo, creme de confeiteiro e morangos, R$ 350, serve 10 pessoas) e a torta de brigadeiro crocante (R$ 250, serve 8 pessoas), que é decorada com um medalhão com símbolo judaico, feito de chocolates ao leite e branco. Da padaria, a pedida é a clássica challah (a partir de R$ 58, 500 g), um pão trançado clássico da data.

Rua Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros. (11) 97095-3888. @confeitariadama