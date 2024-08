Saiba quem é André Vasco, o sorveteiro por trás da il Sordo

“Sorvete acessível para todos”. A frase é repetida por André Vasco, publicitário, ex apresentador da MTV e do SBT e, agora, sorveteiro. A frase faz sentido total na Il Sordo. A nova gelateria do Baixo Pinheiros tem sorvete sem lactose, vegano, sem açúcar, chocolatudo, cheio de calda e com gostinho de infância também; tem rampa removível para cadeirantes, piso tátil para quem não enxerga e o único serviço feito por e sob medida para surdos.

Quem escuta bem é igualmente acolhido por sorrisos, placas didáticas e gestual dos atendentes. “No mundo corporativo e no nosso dia a dia, a inclusão é uma utopia, mas aqui, nesse microcosmo, fazemos tudo para que ela seja real”, justifica André.

Em 2015, ele tinha 20 anos, banda de rock, passava da Band para o canal Discovery Home and Health. “Um dia fiz uma audiometria e não aceitei, mas é óbvio que vivia soltando: ‘fala de novo’”. Seis anos depois, a perda auditiva era inegável – na balada era preciso ler lábios, timbres agudos eram um sofrimento e, criança, meu deus!

A il Sordo serve 22 sabores por dia, incluindo pistache, cheesecake e Ninho - Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Meus filhos falam correndo. Tenho que dizer ‘papai não ouviu’ e eles reclamam. Tem que levar na brincadeira”, conta o proprietário da Il Sordo, que todo dia ensina palavras em libras aos pequenos e, quando está por lá, aos clientes também.

Sua gelateria já replicou esse carinho com as mais de cinco mil pessoas que passaram por lá no primeiro mês de funcionamento. Serviu sobretudo copinhos biocompostáveis com gelato de pistache, chocolate, Ninho e cheesecake por meio de mímicas.

Pelo número de pedidos, esses quatro best-sellers firmaram-se sabores diários. No entanto, a vitrine traz sempre 22 opções. Dentre as outras 18, pode haver o Pérola Negra, um sorvete de chocolate suave e diet, por exemplo.

Gelatos veganos de manga e kiwi na Il Sordo, sorveteria em que todos os funcionários são surdos - Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os zero sacarose e zero lactose podem incluir chocolate intenso, manga, framboesa e morango. As últimas três não só têm paladar profundo, como guardam as texturas das frutas. Coisa que se repete com kiwi, abacaxi, cupuaçu e goiaba, sorbets veganos, mas que contêm açúcar.

Na linha o mais saudável possível, o gelato de cheesecake com mascarpone leva calda de morango natural e biscoito, mas nadica de gordura hidrogenada, nem corantes. O Café por Elas, por sua vez, é uma parceria com mulheres curadoras de cafés especiais.

Além dos copinhos (de R$ 16,90 a R$ 34,90, dos minis aos grandes de 240ml) é possível pedir embalagens familiares (de R$ 67,90 a R$ 114,90 “para compartilhar com muita gente”) e uma inovação: os steccos.

Sim, eles parecem picolés, mas são semifreddos, sobremesas geladinhas com consistência cativante de mousse montadas no palito (R$ 15,90). Para acompanhar, cafezinhos são recomendados (R$ 9,90 o espresso), mas obrigação mesmo só a de seguir o cartaz da entrada: “Não falamos, mas nos entendemos”.

Il Sordo

R. Coropé, 57, Pinheiros. Dom. a qui, das 12h às 21h; sex. e sáb., das 12h às 22h. Tel.: (11) 97628-2432