Você sabe como tomar tequila? Há várias maneiras de apreciar a tequila, e uma das mais populares é em shots, geralmente acompanhados de sal e limão.

O ritual típico é lamber um pouco de sal, tomar o shot de tequila e depois chupar uma fatia de limão. Essa combinação é conhecida como “tequila com sal e limão” ou “tequila cruda”. Além dos shots, a tequila também é um ingrediente base em muitos coquetéis. Dois dos coquetéis mais famosos que usam tequila são:

Margarita

Margarita Foto: Chandler Vid85/ Adobe Stock

Um dos coquetéis de tequila mais conhecidos, a Margarita é feita com tequila, suco de limão e licor de laranja. Ela pode ser servida com gelo ou batida e geralmente é decorada com uma borda de sal no copo.



Paloma

Paloma Foto: Maryna Voronova/ Adobe Stoc

Muito popular no México, a Paloma é um coquetel refrescante feito com tequila, suco de limão, refrigerante de toranja e, às vezes, um pouco de sal. É uma excelente opção para quem procura algo leve e refrescante.

Essas são apenas algumas das maneiras de como tomar a tequila, que é uma bebida versátil e pode ser usada em uma variedade de coquetéis.