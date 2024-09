Conheça os benefícios da semente de abóbora e veja como incluí-la no seu dia a dia

Você sabia que a semente de abóbora é deliciosa e traz muitos benefícios? Ela é a parte comestível encontrada dentro do legume e pode ser usada em várias receitas como parte de uma alimentação saudável. Confira a seguir como consumir e quais são os benefícios da semente de abóbora com Bianca Gonçales de Oliveira, nutricionista da Clínica CliNutri.

Onde encontrar sementes de abóbora?

Abóbora e semente Foto: Leonid Iastremskyi/ Adobe Stock

As sementes estão presentes em praticamente todas as variedades de abóbora, como a abóbora moranga, abóbora japonesa, abóbora de pescoço e outras variedades comuns. Você pode encontrá-las prontas para o consumo, tanto cruas quanto torradas, em mercados, supermercados e lojas de produtos naturais.

Pode comer semente de abóbora com casca?

Não há problema em comer semente de abóbora com casca, mas muitas pessoas preferem removê-las antes de comer ou comprar as sementes sem casca. As sementes de abóbora sem casca, também conhecidas como pepitas, são mais suaves e fáceis de digerir.

Quais são os principais benefícios da semente de abóbora?

Segundo a nutricionista, as sementes de abóbora são ricas em nutrientes, como proteínas, fibras, ferro, magnésio, zinco e antioxidantes. Elas possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, podem ajudar na saúde da próstata, melhorar a qualidade do sono e contribuir para a saúde cardiovascular e digestiva. Embora ofereça esses benefícios, é importante lembrar que a semente de abóbora é um alimento e não pode ser usada como remédio. Para obter seus benefícios, a semente de abóbora deve fazer parte de uma dieta equilibrada, em meio a hábitos saudáveis.

Qual é a melhor forma de comer a semente de abóbora?

Para preservar os benefícios nutricionais, é ideal consumir as sementes de abóbora cruas ou levemente torradas. Evite adicionar grandes quantidades de sal ou óleos, pois isso pode reduzir seus benefícios para a saúde. Além disso, a nutricionista acrescenta que as sementes de abóbora são uma excelente fonte de proteína, com cerca de 30 gramas por 100 gramas, tornando-as uma ótima opção para complementar à dieta, especialmente em dietas baseadas em plantas.

Quantidade recomendada

Semente de abóbora Foto: New Africa/ Adobe Stock

Bianca Gonçales de Oliveira recomenda uma porção diária de sementes de abóbora de cerca de 30 gramas, o equivalente a aproximadamente um punhado. Essa quantidade oferece um bom equilíbrio de nutrientes sem exagerar na ingestão calórica.

Quem não deve comer semente de abóbora?

Para a maioria das pessoas, as sementes de abóbora são seguras e benéficas. No entanto, a nutricionista alerta que é importante consumi-las com moderação, pois são calóricas. Pessoas com problemas renais devem monitorar a ingestão de fósforo, e as sementes de abóbora são ricas nesse mineral. Além disso, quem tem alergias específicas deve observar a reação ao consumir as sementes.

Receitas com sementes de abóbora

Granola doce com sementes Foto: Bianca Gonçales de Oliveira/ Arquivo pessoal

Aprenda a incluir sementes de abóbora na sua dieta com receitas simples e saborosas, como saladas, farofas e petiscos para acompanhar qualquer refeição e deixar mais nutritiva.

