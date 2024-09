O interesse por alimentos que tragam benefício ao corpo só fez crescer nos últimos tempos. De acordo com a matéria de Regina Célia Pereira publicada no Estadão, os alimentos que possuem alto valor nutricional são chamados de superalimentos, pois possuem substâncias protetoras, que agregam diversos benefícios à saúde. Um exemplo desse tipo de alimento é a linhaça, que é uma ótima fonte de fibras.

Para entender melhor sobre esse alimento, conversamos com o nutricionista Lucas Alves Deienno, da Clínica CliNutri, graduado em Nutrição pela Universidade Cidade de São Paulo. Ele nos explicou o que faz da linhaça um alimento tão bom para o corpo e quais são as melhores formas de incluí-la na sua dieta.

Quais os benefícios da linhaça?

“A linhaça, especialmente as variedades dourada e marrom, é uma semente rica em nutrientes. Seus principais benefícios incluem:

- Fonte de fibras: essencial para a saúde intestinal, saciedade e controle da glicemia;

PUBLICIDADE

- Rica em Ômega 3: tem propriedades anti-inflamatórias e cardioprotetoras.”

O que a linhaça faz no intestino?

“Devido a sua grande quantidade de fibras, é um alimento excelente pensando em saúde intestinal. Alguns benefícios da fibra alimentar:

- Aumento da saciedade

- Manutenção da microbiota: a fibra alimentar é fermentada no intestino, servindo como “alimento” para as bactérias benéficas de lá, a microbiota intestinal.

PUBLICIDADE

- Previne a constipação (quando associada a quantidade correta de água no dia).”

Qual é melhor, linhaça marrom ou dourada?

“Ambas são excelentes, havendo uma diferença mínima na questão de composição nutricional. Há quem diga que a linhaça dourada é melhor, mas a diferença se torna quase irrelevante quando olhamos para a quantidade a ser consumida do alimento.

Portanto, as duas são extremamente válidas para garantir todos os benefícios do consumo, sendo uma questão de preferência pessoal.”

Qual é a melhor forma de consumir linhaça?

PUBLICIDADE

“A melhor forma de consumi-la é triturada ou moída, em forma de farinha. Isso acontece porque a semente inteira dificilmente é digerida pelo organismo, fazendo com que seus nutrientes não sejam completamente absorvidos.”

Pode consumir linhaça todos os dias?

“Sim, pode-se consumir linhaça todos os dias. Ela é uma excelente fonte de nutrientes, desde que respeitadas as quantidades adequadas de fibras e água também. O excesso de fibra pode causar desconforto intestinal em algumas pessoas, por isso é importante aumentar o consumo de água junto com a ingestão de linhaça. A recomendação diária de ingestão de água pela OMS é de, no mínimo, 35 ml a cada kg de peso (exemplo: para uma pessoa de 80 kg a quantidade mínima é de 2,8 L por dia).”

Qual é a maneira correta de consumir linhaça?

“A melhor maneira é consumi-la moída, podendo ser misturada em sucos, frutas e pães. Dessa forma, você garantirá uma melhor digestão e absorção dos nutrientes.”

PUBLICIDADE

O que é melhor, linhaça ou aveia?

“Não são alimentos excludentes, pelo contrário, eles se complementam. Além do benefício da fibra, a aveia também é uma excelente fonte de carboidratos. A escolha entre linhaça ou aveia depende das necessidades nutricionais. A combinação de ambos pode ser uma excelente estratégia para maximizar os benefícios de cada alimento, desde que consumidos nas quantidades adequadas.”

Receita com linhaça

Confira três receitas fáceis para aproveitar esse alimento da forma mais gostosa possível.

Iogurte com chia e linhaça

PUBLICIDADE

Iogurte de chia e linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgaç

Uma forma simples e rápida de consumir a linhaça é misturá-la com iogurte, chia e frutas à sua escolha. É uma receita refrescante, gostosa e que traz muitos benefícios ao corpo. Veja o passo a passo no link.

Clique aqui

Panqueca de banana com linhaça

Panqueca de banana com linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

PUBLICIDADE

Panquecas são fáceis e rápidas de fazer. Elas possuem uma textura leve e macia e são uma ótima forma de combinar ingredientes. Confira o preparo de panquecas de banana com chia no link.

Clique aqui

Snack de tapioca e linhaça

Snack de tapioca e linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

Na correria do dia a dia, às vezes, não dá tempo de fazer uma refeição completa. Para não perder tempo e, ainda assim, se alimentar bem, aprenda a fazer snacks de tapioca e linhaça, um lanchinho perfeito para os dias mais corridos e que é bem nutritivo.

Clique aqui