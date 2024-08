Descubra qual a melhor receita de drinque com tônica

Se no passado os refrigerantes para adultos tinham papel de coadjuvante nos drinques, agora eles reinam como um dos ingredientes imprescindíveis para um bom coquetel e aguçam a criatividade de bartenders e mixologistas. Um exemplo são as seis novas receitas de drinques, criadas por Steph Marinkovic, Kennedy Nascimento e Rochelly Rangel, experts na arte de misturar ingredientes na coquetelaria, que foram testadas por Patrícia Ferraz, colunista de gastronomia do Paladar.

Silvestre, elaborado pela Rochelly, com um mix de frutas, como mirtilo, morango e laranja-da-baía em lâminas, suco de limão, água de coco, xarope de morango silvestre e Schweppes Club Soda Foto: Schweppes/Divulgação

A ideia das receitas é explorar a gama de sabores diferentes das bebidas dos chamados refrigerantes de adultos, em drinques alcoólicos e não alcoólicos, categoria apelidada de mocktail, e que vem crescendo fortemente entre os consumidores.

Entre as receitas alcoólicas, Patrícia elegeu o Soft Spritz, drinque que leva Aperol, suco de melancia, limão-siciliano espremido, xarope de açúcar e Schweppes Tônica como a sua preferida. Criada por Kennedy Nascimento, é uma bebida que harmoniza com entradas frias, como canapés e saladas.

Nos não alcoólicos, a preferência da especialista foi por um drinque de Rochelly, o Silvestre, que é elaborado com um mix de frutas, como mirtilo, morango e laranja-da-baía em lâminas, além de suco de limão, água de coco, xarope de morango silvestre e Schweppes Club Soda. Refrescante, a mixologista indica consumir esse drinque em um brunch ao ar livre ou em coquetéis e piqueniques.

Também foi testado com boa aceitação o drinque Speakeasy, em que Nascimento utiliza chá-mate, suco de limão-siciliano, xarope de morango e Schweppes Tônica Rosé, e sugere combinar com comidas levemente apimentadas, saladas e sobremesas frutadas.

Outro drinque é o Fit do Fit, criado pela Steph Marinkovic e elaborado em um copo longo, com xarope de pêssego, chá verde, suco de limão e vodca de pera. A bartender sugere misturar os ingredientes, completar com a Schweppes Tônica Sem Açúcar, decorar com limão-taiti e flor comestível, e harmonizá-lo com entradinhas, saladas, quiches e fruto do mar. E, para quem quer a versão sem álcool, basta não colocar a vodca na receita.

Os outros dois drinques são criação da Rochelly. O primeiro é o Paradise, um mocktail com abacaxi, suco de limão fresco, água de coco e Schweppes Citrus. Refrescante, é ideal para harmonizar em uma reunião de amigos com uma entrada de burrata com pesto. E o Party Tonic, que é um drinque alcoólico, com gin, purê de frutas amarelas e especiarias, suco de limão, xarope de gengibre e Schweppes Tônica Original. Como o nome sugere, Rochelly pensa nesse drinque para uma festa animada. São todas criações inovadoras que surpreendem os entusiastas de drinques e, por que não, aqueles que querem entrar neste universo.

Fit do Fit, criado pela Steph Marinkovic elaborado em um copo longo, com xarope de pêssego, chá verde, suco de limão e vodca de pera Foto: Schweppes/Divulgação

Autores das receitas, os três profissionais têm em seu currículo uma rica bagagem de experiências e criatividade para explorar as novas fronteiras da mixologia e são os novos embaixadores da Schweppes, marca fundada na Suíça no distante ano de 1783.

Steph Marinkovic tem vasta experiência como consultora de bares, Kennedy Nascimento foi campeão mundial de competições como o Legends of London e o Bols Around the World, e Rochelly Rangel ganhou o pioneiro reality de coquetelaria do Brasil, o Bar Aberto.

Eles assumiram o desafio de explorar as novas fronteiras da mixologia, criando uma variedade de receitas inéditas e que exploram a gama de sabores da marca Schweppes, que incluem oito produtos: a água tônica tradicional, a versão da tônica sem açúcar, a tônica rosé sabor frutas vermelhas, a tônica sabor limão com toque de sal, Ginger Ale, Club Soda e a Citrus Original e a sua versão leve em açúcares.

Os drinques, ainda, estão na linha da campanha lançada pela marca em oito mercados da América Latina, Brasil inclusive, que incentiva os consumidores a socializarem do seu jeito único e a nunca se desculparem por serem quem são e gostarem do que gostam. O tema da campanha é “Nenhum jeito (de socializar) é melhor do que o seu”. O conselho está dado.