Três dicas para comprar vinho na Black Friday

A Black Friday, como toda grande promoção, é a oportunidade de fazer boas compras e, infelizmente, também uma época de levar gato por lebre. Nos vinhos não é diferente, com uma agravante: independentemente do preço, há o risco de o líquido no interior da garrafa não ter qualidade. Por isso, o cuidado é redobrado: além de ficar atento ao desconto, é preciso tomar alguns cuidados em relação à garrafa adquirida.

1: Evite safras antigas

Entenda por que evitar vinhos de safras antigas nas promoções.

Há o senso comum de que vinho envelhece bem na garrafa. Mas isso não é verdade absoluta: nem todo branco ou tinto ganha complexidade com o tempo na garrafa. Aliás, a grande maioria dos vinhos é elaborado para consumo imediato. E, mesmo naqueles que envelhecem bem, a garrafa precisa estar em um ambiente escuro e com pouca variação de temperatura para evoluir bem.

E como não sabemos como estes vinhos de promoção foram armazenados, vale o conselho de evitar safras antigas. Melhor apostar em vinhos elaborados em anos recentes. Nos brancos, um estilo de vinho em que o frescor é uma característica importante, priorize aqueles de safras bem recentes, de 2021 para frente. O mesmo vale para os rosados. Nos tintos, é possível adquirir vinho de safras um pouco mais antigas, mas não muito mais do que 2019.

Mas se quiser arriscar, compre uma única garrafa do vinho pretendido. Prove. Se gostar, aí sim você pode comprar mais garrafas.

2: Olho na garrafa



Observar a garrafa dá alguns indícios de como foi a conservação do vinho.

Rótulo rasgado: é o menor dos problemas. Pode ter sido rasgado por um descuido qualquer, o que não danifica em nada o vinho, apenas a sua aparência. Pode ser um rótulo para abrir em casa, em um momento sem maior cerimônia;

é o menor dos problemas. Pode ter sido rasgado por um descuido qualquer, o que não danifica em nada o vinho, apenas a sua aparência. Pode ser um rótulo para abrir em casa, em um momento sem maior cerimônia; Rolha estufada: Fuja dela. Ela indica que o vinho foi exposto ao calor em excesso. O álcool expande com o calor e pode até fazer com que a rolha estoure. Pode indicar também que o vinho passou por uma nova (e não prevista) fermentação, e o gás carbônico gerado nesta operação empurrou a rolha para cima;

Fuja dela. Ela indica que o vinho foi exposto ao calor em excesso. O álcool expande com o calor e pode até fazer com que a rolha estoure. Pode indicar também que o vinho passou por uma nova (e não prevista) fermentação, e o gás carbônico gerado nesta operação empurrou a rolha para cima; Líquido abaixo do gargalo: O vinho evapora com o tempo, mas em uma velocidade muito lenta. Safras muito antigas podem estar com um nível da garrafa comprometido, mas as recentes devem estar completa. Por alguma razão, o líquido vazou da garrafa e isso não é um bom sinal.

3: Contrarrótulo



Infelizmente há falsificação e contrabando de vinhos, aqui chamado de descaminho. A forma mais usual são aquelas listas de Whatsapp, em que o “amigo” indica o vinho, que é comercializado de maneira ilegal. Estas listas aumentam em época de promoção. A segurança do consumidor é estar atento ao contrarrótulo, que é colocado nas garrafas dos vinhos importados legalmente pelo Brasil. Se não tem contrarrótulo, a chance de o vinho ter entrado ilegalmente no Brasil é enorme.