No Dia Mundial do Pão, Grupo Bimbo no Brasil celebra liderança e inovação com marcas queridas pelos

Neste 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Pão, data que celebra um dos alimentos mais tradicionais e amados do mundo. No Brasil, não é diferente, o pão está presente na rotina de todos, seja no café da manhã, no lanche da escola ou no sanduba da madrugada – estima-se que 41 milhões de brasileiros comprem pão diariamente, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip).

Líder mundial no setor de panificação, o Grupo Bimbo no Brasil tem orgulho de fazer parte da tradição das famílias brasileiras. Com um portfólio diversificado e reconhecido – são mais de 120 receitas –, a companhia mantém o propósito de “nutrir um mundo melhor”, levando alimentos nutritivos e deliciosos para milhões de pessoas, seguindo o compromisso com a inovação e a qualidade de suas marcas. Ao todo, são nove, sendo quatro delas de pães: Pullman, Plusvita, Nutrella e Artesano.

Atenção em todas as etapas

A excelência do Grupo Bimbo no Brasil começa na seleção dos ingredientes e na elaboração das receitas. A companhia é pioneira no processo de pasteurização, que confere maior durabilidade aos pães, sem abrir mão do sabor e das propriedades nutricionais. O processo não apenas garante que os pães permaneçam frescos e macios por mais tempo nas prateleiras dos supermercados e na casa dos consumidores, proporcionando maior conveniência e satisfação.

O cuidado com a produção se estende à logística. Com uma das maiores redes de distribuição do mundo, o Grupo Bimbo no Brasil conta com quase 2 mil rotas de entrega para que os produtos cheguem às mãos dos consumidores em apenas três dias após saírem dos fornos, permitindo que os pães, além de frescos, mantenham suas características de qualidade por mais tempo.

A companhia também se destaca pela sustentabilidade, com o objetivo de ser altamente produtiva e plenamente humana. No pilar de responsabilidade social, há o projeto Bom Vizinho, que desde 2012 realizou mais de 580 ações ao redor do mundo com melhorias de infraestrutura em espaços públicos e privados nas comunidades, além de contribuir com os pilares sociais de educação, bem-estar, meio ambiente, segurança e atividade física.

“Ao todo, já beneficiamos 49 mil pessoas e 29 toneladas de produtos doados com 100% de participação das nossas plantas fabris. O projeto colabora diretamente com o nosso propósito de nutrir um mundo melhor, não só com alimentos, mas com atitudes”, comenta Alfonso Argudín, presidente da Bimbo Brasil.

“Queremos reafirmar o compromisso de produzir alimentos nutritivos e deliciosos por meio do nosso portfólio de marcas icônicas e do processo produtivo que combina tecnologia de ponta com respeito às tradições, reafirmando nossa posição de líder do setor”, celebra Argudín.