O legado do parmesão Scala: tradição, origem e qualidade

Desde 1963, a cidade de Sacramento, em Minas Gerais, é o lar de uma das marcas de queijo mais respeitadas do Brasil: a Scala. Fundada pelo imigrante italiano Leonildo Luigi Cerchi, conhecido como Sr. Nino, a Scala construiu sua história com base em quatro pilares que seguem guiando a marca até hoje: tradição, origem, qualidade e pelo compromisso com a sustentabilidade.

Desde sua criação, o Sr. Nino buscou produzir um queijo que refletisse a excelência da tradição queijeira italiana, mas com um toque brasileiro especial. Esse objetivo culminou no Parmesão Speciale, que passa por uma maturação rigorosa de 18 meses, resultando em um queijo marcante, ideal para ocasiões especiais, com sabor intenso e cristais de tirosina que conferem uma textura única.

Parmesão Speciale passa por um rigoroso processo de maturação de 18 meses Foto: Agência Fillet/Diro Blasco

A paixão pela qualidade sempre foi central para a Scala. Desde o início, o Sr. Nino fez questão de garantir que cada etapa do processo de produção fosse realizada com o máximo rigor. O Parmesão Scala, em suas diferentes versões de maturação, reflete essa dedicação. O Parmesão de 6 meses, ideal para uso culinário, oferece um sabor suave que realça as receitas. O Parmesão de 12 meses apresenta um sabor mais robusto, ideal para ser apreciado puro ou em pratos que pedem uma presença mais marcante do queijo. E, por fim, o Speciale de 18 meses proporciona uma experiência sensorial única, com sabor intenso e cristais de tirosina que se formam ao longo do processo de maturação.

A Scala tem suas raízes em Sacramento, no coração da Serra da Canastra, uma região no interior de Minas Gerais, que oferece condições climáticas e de solo ideais para a produção de queijos com características únicas. A Linha Parmesão Scala é produzida com fermento de fabricação própria, que confere aos queijos características únicas, ligadas ao terroir da região, além de ter seus tempos de maturação respeitados rigorosamente, disponível nas versões de 6, 12 e 18 meses de maturação.

Além de tradição, origem e qualidade, a Scala destaca-se pelo compromisso com a sustentabilidade. Essa filosofia está presente em todas as ações da marca, que vão além da produção de queijos. Seja por meio de projetos sociais na região de Sacramento ou pelo respeito ao meio ambiente e à comunidade local, a Scala entende que seu sucesso está diretamente ligado ao impacto positivo que gera ao seu redor.