As Olimpíadas de Paris 2024 começaram, e a alimentação dos atletas tornou-se uma grande preocupação. Uma dieta adequada é essencial para garantir um bom desempenho durante os jogos, mas a falta de proteína no refeitório da Vila Olímpica tem gerado várias reclamações.

Durante uma reunião com o comitê organizador, a principal reclamação dos altetas era de que a oferta de alimentos é insuficiente: ovos, frango e certos carboidratos estão em tão baixo estoque que não atendem às suas necessidades, e a reposição é demorada. Além disso, há queixas sobre as longas filas no local.

Por que a comida é insuficiente para os atletas?

Segundo o The Independent, os oficiais olímpicos de Paris tentaram oferecer mais alimentos de origem vegetal como parte de um esforço para reduzir a pegada de carbono dos Jogos. Embora haja uma variedade de opções culinárias para acomodar os gostos de diferentes países, as refeições veganas não estão de acordo com as preferências alimentares dos atletas durante a competição.

A Vila Olímpica fornece aproximadamente 40.000 refeições por dia, com 3.300 assentos disponíveis no restaurante principal da instalação. No entanto, as porções são abaixo do esperado e a quantidade de proteína é insuficiente para atender à demanda de todos os atletas.

Diante dessa situação, a equipe da Grã-Bretanha enviou seu próprio chef para ajudar a preparar refeições para seus atletas em um alojamento esportivo em Clichy, uma vila próxima ao Rio Sena, perto de onde estão hospedados, com um restaurante separado.

Ainda segundo o The Independent, os atletas não estão indo ao restaurante apenas para almoçar; eles estão preparando refeições para o jantar, pois preferem não utilizar o restaurante da Vila Olímpica. A situação alimentar é considerada caótica em comparação com as instalações bem organizadas em Tóquio, o que levou muitos atletas a começar a levar lancheiras para a vila para garantir uma refeição noturna mais nutritiva.

Vantagem?

Andy Anson, presidente-executivo da Associação Olímpica Britânica, comentou ao The Times que a comida na vila “não é adequada” e que os problemas precisam ser resolvidos o mais rápido possível. Ele enfatizou que é necessário uma melhoria significativa nos próximos dias, afirmando: “Estamos tentando garantir que nossos atletas tenham uma vantagem por terem mais comida. É o maior problema no momento.” No entanto, alguns países enfrentam dificuldades em encontrar refeições fora da Vila, o que pode impactar o desempenho dos atletas.

Os organizadores do serviço de buffet atribuíram os problemas de fornecimento à baixa qualidade da comida. A Sodexo Live, empresa responsável pelo serviço de buffet, afirmou que aumentou o pedido diário de vários dos itens mais populares após reclamações na véspera dos jogos.

