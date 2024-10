Sabe o clássico das ruas argentinas e uruguaias, o pão com linguiça chamado de choripan? Pois ele acaba de ganhar nova dimensão em um misto de bar e restaurante de estilo pop, recém-inaugurado na esquina das ruas Pinheiros e Mateus Grou, o Choribar. Na verdade, trata-se de um lugar especializado em linguiça – não só no choripan. Ela é feita ali mesmo, sem conservantes, num pequeno açougue na sobreloja, com carne suína premium fornecida pelo frigorífico Del Veneto. A linguiça aparece no cardápio com ou sem pão em diferentes combinações.

Os donos da casa são o uruguaio Diego Perez Sosa e a mulher dele, Aninha Alves. Diego é especialista em assados. Ele trabalhou durante anos com o chef argentino Francis Malmann, com quem veio a Trancoso para um evento, há onze anos. Foi quando conheceu Aninha, namoraram, casaram – e ele ficou por aqui. Até agora, fazia eventos de assados em São Paulo com sua marca Cozinha de Fogo, em que ficou conhecido pelas belas gaiolas nas quais carnes e vegetais assam pendurados sobre o fogo…

No Choribar, ele dá um show de variações sob o mesmo tema, começando pelas picaditas, as entradas ou petiscos. Chori sem pão é a linguiça servida com uma mostarda de abacaxi espetacular – o abacaxi é longamente assado, pendurado sobre a parrilla, antes de ser misturado com a mostarda (R$ 24). Imperdível. A milanesa de linguiça é outro acerto, achatada, empanada e frita, servida em pedacinhos, com limão (R$ 30). E tem a deliciosa chori pizza, uma mini pizza cuja base é um pão francês redondo e achatado, coberto com a linguiça, queijo derretido e chimigrete, uma bem-sucedida parceria entre o chimichurri e o vinagrete (R$ 28). Ainda tem croquetas de linguiça sequinhas, com recheio úmido e saboroso, servidas com geleia de pimenta (R$ 26, porção).

A chori pizza tem base de pão francês, redondo e achatado, coberto com a linguiça, queijo derretido e chimigrete Foto: Felipe Rau/Estadão

Difícil decidir meu sanduíche favorito. O chori smash (R$18) é simples, com a linguiça achatada, acompanhada pelo melhor chimichurri que já provei na cidade – delicado, leva só ervas e temperos frescos. Chori picante (R$ 38) vem com linguiça apimentada, picles de manga, maionese de habanero e repolho ralado. Ótimo. O chori tropical combina a linguiça, mostarda de abacaxi, mussarela e cebola caramelizada (R$30). O chori Monterey é o favorito do dono da casa: linguiça, guacamole, nachos e molho agridoce picante (R$36). Na sobremesa, por enquanto, impera o flan de dulce de leche (R$ 15), mas logo deve entrar o sorvete de alfajor…

Para beber, além das cervejas, alguns drinques e uma refrescante jarrinha de clericot (R$ 88) feita com Chardonnay, maçã, banana, laranja e xarope de casca de laranja. Quer saber? Vá lá conhecer.

Rua Mateus Grou 15, Pinheiros. Terça e quarta, das 12h às 22h. Quinta à sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 19h.