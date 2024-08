Ninguém tem dúvidas dos motivos para o sucesso repentino do italiano Antonio Maiolica no Instagram. Seu português com o sotaque anasalado do sul da Itália (ele é de Salerno) e o jeito divertido de preparar pratos simples de sua terra conquistaram 800 mil seguidores em menos de um ano de postagens. A irreverência e as imagens tentadoras deixam todo mundo com vontade de correr para o Temperani Cucina conferir se os pratos são bons como parecem. Acontece que o restaurante comandado por Maiolica fica no complexo Vila Anália, no Tatuapé, o que dificulta o programa para quem mora em outras regiões da cidade. Ou melhor, dificultava há até poucos dias: na semana passada, foi inaugurada a Temperani Trattoria no Itaim, com o chef Antonio Maiolica a postos na cozinha.

A trattoria tem um cardápio diferente da matriz e a decoração com alguns toques que remetem às origens do dono da casa, Guilherme Temperani, descendente dos fundadores do Circo Temperani – seu tataravô era o homem-bala que ia aos ares a cada espetáculo lançado em um canhão acionado por sua tataravó, bailarina. Primeira incursão do restaurateur longe de outros empreendimentos de seu Grupo Vila Anália (que inclui também o Macaxeira e o Uru), a trattoria fica no complexo do cine Kinoplex, com pé direito alto, 126 lugares, incluindo um terraço com mesas, e torneira de vinhos no salão, garimpados pelo sommelier Ricardo Santinho – nessa semana, saem um branco, um tinto e um laranja brasileiros, rótulos da Tão Longe, Tão Perto, da sommelière Gabriela Monteleone (R$ 25 a taça).

É um lugar de comida italiana simples. Prove o paccheri allo scarpariello (R$ 69), com molho de tomate pecorino, parmesão e manjericão. Precisa mais? Bom, você pode começar a refeição com a frittatina cacio e pepe, bolinhos feitos com spaghetti ao cacio e pepe empanados e fritos. Não duvide, apenas prove (R$ 49). O spaghettoni gamberi e bottarga, a pasta mais cara do cardápio (R$ 119), é uma deliciosa combinação de massa ao alho e óleo picante, com camarão e bottarga. Há charme em servir spaghettoni frescos, feitos na casa, mas spaghetti seco, mais fino, se acomodaria melhor no garfo…

O salão do novo Temperani Cucina do Itaim Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O cardápio tem os clássicos que se espera em uma trattoria, carbonara, amatriciana, puttanesca; tagliata di manzo (R$ 149); saltimbocca alla romana (R$ 110) e um peixe do dia, grelhado e acompanhado com caponata de legumes (R$ 110).

PUBLICIDADE

As pizzas, individuais, são servidas na hora do almoço também. Experimente a nerano, coberta por um mix de queijos, fior di latte, creme de ricota de búfala, abobrinha e raspas de limão (R$ 72). A partir do fim de semana vai funcionar uma portinha lateral para quem quer comprar pizzas para levar para casa ou comer ali, na pracinha onde estão vários outros restaurantes. O cannoli siciliano (R$ 19) merece respeito. Massa artesanal, crocante, recheada com creme de ricota, limão siciliano e finalizada com pistache moído.

Rua Joaquim Floriano, 466, Itaim, no Brascan Open Mall. Tem estacionamento. Abre todos os dias, almoço e jantar.