As fatias de wagyu, fininhas, quase transparentes, vêm elegantemente acomodadas numa bandeja de madeira, sobre folhas. Ao lado delas, na mesma bandeja, três pedras vulcânicas pretas fumegantes e um pote de shoyu. Você pega uma fatia da carne japonesa mais nobre que existe com o hashi, enrola cuidadosamente, encosta na pedra quente apenas para dar uma selada. Aí molha no shoyu e põe na boca. Impossível não sorrir. Eis aí uma das poucas coisas que merecem ser chamadas de iguaria (o termo foi banalizado, mas essa é outra história).

Esse foi o final de um almoço memorável no Spicy Fish, no Rio de Janeiro, na semana passada. O restaurante é um dos melhores de cozinha asiática na cidade e acumula prêmios desde que foi inaugurado, em 2021. Vale a visita, a começar pelo ambiente, ou melhor, pelos diferentes ambientes, cheios de plantas, que se espalham por três andares numa esquina da Barão da Torre com a Maria Quitéria, em Ipanema. As paredes de vidro têm vista para a Praça Nossa Senhora da Paz.

Sashimis servidos no Spicy Fish, um dos melhores asiáticos do Rio de Janeiro Foto: Renata Carlini

A cozinha japonesa é comandada pelo talentoso sushiman Meguro Baba, que montou um cardápio vasto e atraente com a colaboração de Emerson Kim (ex-Nobu). Torça para ter o negi toro, porção de toro batido e levemente temperado, enrolado com alga nori, certamente o maki mais nobre que já provei (R$ 101). Hamachi yuzu jalapeño é uma entrada que traz combinação ousada de sabores com ótimo resultado: o carpaccio de peixe hamachi, olhete importado do Japão, não poderia ser mais refrescante, servido com fatias finas de melão e de pepino, finalizado com molho feito com o cítrico japonês e toque de pimenta mexicana jalapeño (R$ 110).

O sashimi chega num belo bowl em fatias grossas. A seleção varia – provei com atum nacional, atum bluefin, carapau (com gengibre e cebolinha), robalo com yuzu, prejereba com nori e shiso, e polvo espanhol com raspas de laranja bahia (R$ 168). A composição de sushis também varia conforme o dia, porém os niguiris ali têm uma particularidade: são mais longos e levam um pouco mais de arroz que o normal, para equilibrar os peixes mais fibrosos (confesso que achei grande demais porque não cabem numa bocada só, mas fui informada de que as proporções são as de antigamente no Japão).

Ah, entre os pratos coreanos da casa, tem um macarrão de batata doce memorável, servido com karage, o frango fritinho cortado em cubos pequenos. Se tiver espaço, peça o tropical coconut pudding, de sobremesa, uma cocada de forno escoltada por sorvete. O serviço é muito bem treinado pela sommelière de sake Yasmin Yonashiro, que, de quebra, faz a harmonização. Já quero voltar!

Rua Maria Quitéria, 99, Ipanema, Rio de Janeiro. De segunda a quinta, das 12h às 0h. Sexta e sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 23h @spicyfish.af