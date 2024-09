Você conhece o menu Fórmula do Almoço, do restaurante Carlota? É um cardápio oferecido nos dias de semana em que você escolhe entrada, prato e sobremesa pelo preço fixo de R$ 98. As opções variam toda semana. O menu pode começar, por exemplo, com salada caesar, bao de costelinha no vapor ou brioche com coalhada. Os pratos principais são sob medida para quem busca conforto: carne de panela com gnocchi e fonduta de parmesão; steak à cavalo, com batata frita e ovo caipira; filé de peixe à meunière, com risoto de limão siciliano e crumble de aveia… Se não forem exatamente esses, serão opções no mesmo espírito reconfortante. Ainda tem pudim de leite e caramelo, sopa de sagu e frutas tropicais e tortinha de chocolate e amêndoas.

Se quiser pedir à la carte, a casa está estreando novo cardápio. Fui lá provar — sempre que muda o menu (e ela muda bastante!), faço questão de conferir. Carla Pernambuco é das boas, tem talento, criatividade e sabe exatamente o que as pessoas gostam de comer – as mais ousadas e as que preferem conforto. Não à toa, faz quase 30 anos (abriu em 2025) que a casa branca charmosa em Higienópolis mantém o movimento.

Os abrebocas são entradas sortidas que incluem bolinhos, pastéis, rolinhos vietnamitas e baos Foto: Lucas Terribili

As novas entradas são para compartilhar, a seção foi batizada de abrebocas. Sugiro o mix, de mini pastéis de queijo, bolinhos de mandioca e camarão, rolinho vietnamita e bao de costelinha suína. Duas unidades de cada um. Dragon roll é outra boa pedida, trata-se de harumaki com arroz, tartar de salmão, camarão crocante e abacate (R$ 68, 4 unid).

Como principal, prove o caramelle de camarão rosa, com bisque e molho amanteigado. A massa, em formato de caramelo embrulhado, vem com bisque nada enjoativo, graças a um toque de dill e maçã (R$ 97). As lulas grelhadas fazem par com gnocchi negro tingido pela tinta de lula e molho à provençal. E tem um polvo grelhado divino, servido com pão yemenite, israelense, molho de harissa picante, feito com caldo de peixe (R$ 145).

Para quem não gosta de inventar, os rolinhos vietnamitas, com camarão ao vapor, harussame e salada continuam firmes há anos (R$ 68, 4 unid), assim como o filé Wellington com risoto de queijo coalho e molho poivre (R$ 139). Suflê de goiabada cascão com calda de requeijão? A chef não ousaria tirar do cardápio. É um clássico. Mas tem também uma cocada de forno, com doce de ovos e coulis de maracujá e gengibre (R$ 38). E ainda tem o vulcão de bergamota, um petit gateau servido com sorvete de nata e amarenas…

A gente sai dali com vontade de voltar…

Rua Sergipe 753, Higienópolis, tel. 11 3661-8670