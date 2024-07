São Paulo tem aproximadamente 5 mil hamburguerias, pelas contas da Abrasel, mas sempre acho que faltam lugares que servem bons sanduíches de outros tipos. Pois acaba de abrir uma ótima casa especializada em panini, os sandubas de estilo italiano. É o Coliseum, no Baixo Pinheiros. Os panini são deliciosos, com sabores clássicos, feitos na schiacciata, um tipo de focaccia baixinha e com a superfície levemente crocante.

Provei quase todos os ítens do cardápio enxuto e nada desapontou. Tudo feito na hora, o presunto cru e a mortadela italiana são fatiados no momento de rechear a schiacciata quentinha. Detalhe, o pão é quente e o recheio frio, como se faz na Itália.

São nove sanduíches, com nomes divertidos. O imperatore está entre os melhores, com presunto cru, parmesão em lascas, pasta de alcachofras, rúcula e azeite trufado (precisa ser trufado? Um bom azeite extra-virgem daria conta…), custa R$ 64. O brutale é um espetáculo, feito com mortadela italiana, pasta de pistache, stracciatella e pistache tostado (R$ 55). Gladiatore leva pancetta, pasta de pistache, lascas de parmesão, tomate confit e mel (R$ 57). O miracolo é vegetariano, combina stracciatela, abobrinha, tomate confit, rúcula e pistache tostado (R$ 54). E tem um vegano, com berinjela, abobrinha, alcachofra confit, rúcula e geleia de peperoncino (R$ 52). Difícil escolher um favorito – acho que vou ter que voltar e provar tudo de novo!

Um dos panini serividos no novo Coliseum, no Baixo Pinheiros Foto: Thiago Han

Outra atração do cardápio é uma seleção de focaccia, que vale a refeição. Elas chegam quentinhas, em mini assadeiras de alumínio, com a cobertura feita na hora. Além das tradicionais, como alici e tomate (R$ 35), ou a caprese, com tomate, mussarela e manjericão (R$ 35), tem uma de peras com mel e pasta de gorgonzola (R$ 32), que pode parecer enjoativa mas é suave e deliciosa; e a de pancetta, com mussarela, alcachofra, raspas de limão e tomilho (R$ 28).

Há também três versões de salada, entre elas a panzanella (R$ 45); focaccia de nutella artesanal (R$ 17) e cannoli – considere passar ali durante a tarde, para um cannolo tradicional (R$ 17) e um espresso. Para beber, soda italiana, suco, chá, cerveja e taças de vinho branco (R$ 19), tinto (R$ 21) ou rosé(R$ 16). São vinhos para o dia-a-dia, com ótimo preço.

O lugar é um charme, com identidade visual de muito bom gosto, um belo balcão por trás do qual se vê a preparação da comida e uma vitrine. Gostei!!!

Rua Fernão Dias, 371. De terça a sábado, das 09h as 22h. Domingo até as 20h. Fecha segunda.