O Melhor Restaurante da América Latina em 2024 é uma churrascaria. Mais exatamente uma parrilla argentina que funciona há 26 anos, no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

O prêmio foi anunciado na terça-feira, na cerimônia do 50 Best Latin America Restaurants Award, no Rio de Janeiro.

Don Julio @donjulioparrilla já havia chegado ao topo da lista em 2020. Nos últimos dois anos, o restaurante de Pablo Rivero e Guido Tassi conquistou o título de melhor restaurante de carne do mundo no britânico World’s 101 Best Steak Restaurants. E ainda este ano, Pablo foi eleito o Melhor Sommelier do Mundo, na lista global 50best Restaurants Award.

Tanto reconhecimento não deixa dúvidas sobre a excelência da casa. Porém é curioso que numa competição marcada pela criatividade, pelo uso de técnicas de cozinha de vanguarda e pratos autorais, o vencedor seja pautado pela tradição. E que tenha foco justamente no alimento mais polêmico atualmente, por razões ambientais, a carne bovina.

Don Julio, parrilla no bairro de Palermo, em Buenos Aires, foi eleito o melhor restaurante da América Latina em 2024 Foto: Jonathan Epelbaum

Os donos da casa fazem sua parte. A tradição ali foi aprimorada, com o manejo controlado da grelha, tempos e pontos cuidadosamente respeitados. A carne do Don Julio é espetacular. Vem de gado das raças Aberdeen e Hereford, criado solto, em sistema de pecuária regenerativa, que tem o propósito de recuperar os solos e preservar a biodiversidade.

O restaurante tem açougue próprio onde sao cortados os anchos, bifes de tira e as entranhas celebradíssimos na casa. Acompanhamentos variados, vegetais assados, a seleção de curados e embutidos de produção própria completam o menu.

A carta de vinhos é um espetáculo, são mais de 14 mil rótulos. Todos os vinhos relevantes de todas as regiões vinícolas argentinas estão ali em diferentes safras. É um acervo ímpar.

Hospitalidade é outro ponto. A recepção começa na calçada, com uma taça de espumante e empanadinhas em

miniatura fritas, servidos na fila, para amenizar a longa espera. Se não conseguir fazer a reserva, a única saída é chegar ali por volta das 11h da manhã. E esperar. Mas entre taças e empanadas, o tempo vai passando.

Os precos já não são os mesmos de outros tempos, ainda assim ganham na comparação com os do Brasil.

Se o Don Julio vale a visita? Sim. Sempre. Em dezembro, o festival do tomate é uma festa.