Ana Soares acaba de reabrir o seu Pasta Café em Perdizes. É um lugar simpaticíssimo, com mesinhas embaixo de um toldo, cercadas por muitas plantas, vasos com ervas aromáticas, orquídeas e três limoeiros. Fechado na pandemia, só agora reabre com cardápio de almoço e guloseimas servidas durante a tarde. O clima é tão agradável que a gente tem a sensação de estar fora de São Paulo.

O Café funciona junto com o empório da Mesa3, um galpão de pé direito alto, com prateleiras e estantes repletas de molhos, massas secas, biscoitos, azeites, cerâmicas e belas colheres feitas à mão pela joalheira Emi Hirata. Tudo cuidadosamente selecionado pela dona da casa. Nas geladeiras, massas recheadas frescas e congeladas e uma seleção de molhos.

Pasta em fio do dia com molho e verdura servida no Pasta Café de Ana Soares Foto: Laís Acsa

Quando abriu seu pastifício, há quase 30 anos, Ana Soares mudou o padrão de massas em São Paulo. Fez pasta artesanal de diferentes formatos, recheadas com ingredientes de qualidade e combinados de maneira ousada para a época: brie com pera; cappelacci de alcachofra, fios coloridos… Criativa, inquieta, arranjou um jeito de juntar a formação de arquiteta e o que aprendeu desde cedo, no pastifício do pai.

O Pasta Café não é um restaurante. Mas é um dos meus endereços favoritos na cidade para comer um prato de massa, em clima descontraído e cheio de charme. Onde mais as atendentes usam vestidos com desenhos de massa estampados e bolsinhas atravessadas, os pratos de ágata chegam em caixas de madeira e há chapéus de palha à disposição dos clientes nos dias de sol forte?

A seleção de massas muda toda semana. Tem sempre o brodo do dia com pasta – pode ser cappelletti de carne ou de cogumelos (R$ 39). A pasta de fio com molho e verdura (R$ 37), essa semana é fideline paglia e feno com caponata ou ao pesto (delicioso, levinho, servido com pedaços de mussarela de búfala e amêndoas tostadas). Todo dia tem nhoque clássico de batata, pequeno e delicado (R$ 41) e o molho varia. Dessa vez, vem com ragu a bolonhesa, parmesão, um fundo de manteiga… Sabe um prato que dá vontade de repetir todos os dias? E ainda tem a massa recheada com molho e verdura (R$ 45). Pode ser ravioli de zucca com manteiga de sálvia e amêndoas tostadas picadas; ravioloni de carne assada e creme de limão; agnolotti de búfala e manjericão ao molho de tomate…

As saladas são chamadas de buquê e combinam folhas, frutas, ervas, crocante de pão, parmesão e azeite aromático. Pra comer no pote (R$25). Tem também uma panelinha de vegetais assados, servidos com pesto e mussarela de búfala (R$29) e mini polpetinhas, no palito, com molho de tomate e molho creme mac and cheese (R$35). Duvido você sair do almoço sem levar o jantar pra casa…

Rua Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré. Só no almoço durante a semana, de segunda a sexta, das 12h às 15h30. A loja funciona de segunda a sábado das 10h às 16h e domingos e feriados das 10h às 14h.