Você precisa conhecer a Org Pizzaria, no Campo Belo, a única pizzaria da cidade onde as pizzas são feitas por mulheres. As pizzaiolas começaram na profissão ali mesmo, treinadas pela dona da casa, a chef Jacqueline Iwao. Se isso contribui para a excelência da massa, não sei dizer, mas o fato é que a pizza da Org está entre as mais leves, aeradas e saborosas da cidade. Quer conferir? Peça, logo na chegada, uma esticadinha – são retângulos de borda de pizza assados, que chegam acompanhados de um potinho com molho de tomate orgânico (R$ 41). Você vai molhando a massinha no molho... só cuidado para não devorar o prato todo. Seria uma pena perder o apetite antes de provar as pizzas.

Jacqueline Iwao passou três anos testando até encontrar a fórmula perfeita que, no caso, inclui fermentação natural de 90 horas, quando a massa chega ao ápice, diz ela. O cardápio é grande e as pizzas fogem do convencional, boa parte tem coberturas vegetais ou combinações leves de queijos e vegetais. Tudo orgânico, como sugere o nome da pizzaria. A ORG é coberta com mussarela, pimentão, shiitake, abobrinha, berinjela e queijo de cabra Trilha (R$ 69).

A pizza Asterix, uma das atrações do cardápio da Org Pizzaria, onde as redondas são feitas exclusivamente por mulheres Foto: gustavo morita

Minha favorita, entretanto, é a Obelix, coberta com calabresa artesanal, queijo de cabra, mussarela e cebola roxa (R$ 79). Um escândalo. Em vez de 4 queijos ali tem a 6 queijos, todos brasileiros, artesanais e premiados: mussarela, ricota e estepe do Roni; Cuesta e Mandala, da Pardinho, Trilha, da Fazenda Atalaia e Quina e Sol da Pé do Morro...

Asterix é uma ótima pedida também, com queijo cremoso, azeite trufado, alecrim e batata laminada. Vou ser obrigada a confessar que gostei até de uma pizza de banana assada -- e olha que não gosto de pizza doce de jeito nenhum.

PUBLICIDADE

As pizzas são individuais e custam de R$ 60 a R$ 80. Tem delivery, já testei, chega bem, mas a pizza ali, saindo do forno é incomparável.

Rua Vicente Leporace, 1060, Campo Belo. Todo os dias, das 18h às 23h