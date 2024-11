As mudanças fizeram muito bem ao Doryo, na Vila Olímpia. O restaurante de cozinha japonesa reabriu há pouco, cheio de estilo, com belo cardápio e ambiente renovado. Entre as novidades, coordenadas pelo designer de interiores Luiz Henrique Marcondes, estão cerâmicas de Kimi Nii feitas sob medida para os diferentes pratos e sushis, balcão de ônix iluminado e uma estante de saquês importados de fazer inveja a muitos izakayas no Japão – prove o licoroso Hakushika.

O grande programa ali é sentar no balcão e ir provando niguiris e sashimis muito bem executados por Fe Nagao e seu sous-chef Edy, dois talentosos sushimen. Mas não perca a chance de pedir algumas entradas e pratos antes do sushi.

O balcão do Doryo, na Vila Olímpia, é a melhor pedida para provar as especialidades da casa Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Comece com shiso empanado com tartar de salmão, maionese japonesa kewpie, ovas, gergelim, cebolinha e molho tarê – o tempurá levíssimo envolve a folha num contraste delicioso com os cubos de salmão frios. Outra entrada que vale a pedida é o carpaccio que reúne no mesmo prato barriga de salmão, haddock e polvo espanhol, temperados com molho ponzu, levemente cítrico.

O ebi spicy traz o camarão, delicadamente empanado e frito, escoltado por um potinho com mix de cogumelos e a ideia é ir pegando um pouco de cada um, aos poucos. A vieira canadense com foie gras maçaricado é um primor. Na hora do sashimi, a dica é o prato que combina salmão, atum com ovas, carapau, pargo, vieira e haddock defumado.

Os sushis são excelentes, frescos e rigorosamente preparados com 8g de arroz e 20 g de peixe (ninguém mede, mas a prática faz com que os bolinhos saiam idênticos, naturalmente). Torça para ter bluefin espanhol e peça o toro, que derrete na boca, servido numa fatia grossa, com flor de sal.

Entre os pratos que saem da cozinha, e não do balcão, há um espetacular black cod grelhado, uma posta alta, de sabor delicado com leve crostinha. Vem com ebi yakimeshi, um arroz com camarão, cubinhos de cenoura, brócolis e cebolinha. Vou voltar lá.

Rua Clodomiro Amazonas Segunda só almoço, das 12h às 15h. De terça a sexta, das 12h às 15h, das 19h à 0h. Sábado e domingo, só jantar.