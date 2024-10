Sabendo pedir, você vai se divertir

Gurumê quer dizer gourmet, em japonês. Mas não espere alta cozinha no restaurante que acaba de se instalar no Baixo Pinheiros, entre o Teus e o Votre, na rua Natingui. Trata-se da primeira filial paulistana da marca carioca que está completando 10 anos e já tem nove endereços.

Não ser gastronômico, entretanto, não significa que você vai comer mal ali. Sabendo pedir, as chances de sair satisfeito são grandes. Para não errar, se eu fosse você, evitaria o pesto, que está em várias seções do cardápio, começando pela entrada mais famosa: atum com burrata, pesto, farofa de pão e parmigiano. Que engano. O pesto encobre a delicadeza do atum, o parmegiano dá acento italiano dispensável no caso. E a burrata… quem ainda aguenta?

Em compensação, a pipoca de camarão é uma grande maneira de começar a refeição (R$47, a porção): são camarões grandes e tenros, cortados em pedaços, empanados em tempura delicado e fritos. Frescos, sequinhos, chegam com molho picante à parte – e estão me chamando para voltar ao restaurante desde que fomos apresentados, na semana passada…

Sushis e sashimis tradicionais são bons, bem-feitos com peixes frescos. E há opções interessantes na ala chamada de iguarias: tataki de wagyu ao molho ponzu (R$59), niguiri de wagyu maçaricado com flor de sal e gotas de limão siciliano (R$49), uni (R64), sushi de enguia (R$65, a dupla). E tem atum bluefin: sushis e sashimis de diferentes partes, com diferentes preços.

A pipoca de camarão é uma grande maneira de começar a refeição Foto: Léo Braga/Divulgação

Para quem é adepto de invencionices não faltam opções, caso do tuna pesto roll, tomato pesto roll e do pipoca roll, uma combinação de salmão maçaricado, tempurá de camarão, cream cheese e geleia de pimenta. Entre outros.

Confesso que não perdi tempo com eles, depois das entradas, fui direto ao nasi goreng camarão (R$75), ótima versão do arroz frito da Indonésia, que combina arroz jasmin ao curry indiano com camarão, ovo, tomate-cereja, limão e castanha. Delicioso, levemente picante. A porção é grande, perfeita para compartilhar. Entre os pratos quentes, há também ramen de porco (R$62), em que a massa fresca é servida em caldo de frango e legumes temperados com missô e a barriga de porco é marinada antes de ser lentamente cozida. Para completar, um ovo perfeito, cebola roxa, nori e cebolinha.

Fui feliz no Gurumê, fugindo das invencionices. Mas os pratos, digamos, nada ortodoxos são os que fazem sucesso ali. O restaurante abriu a menos de duas semanas e já está bombando…Ah, o lugar é lindo, projetado por Tiago Bernardes, com pé direito alto e muita luz natural.

Rua Natingui 1536. Abre todos os dias. @gurumesaopaulo_oficial