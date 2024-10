Quatro pizzaiolos brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo em 2024

Nesta segunda-feira, 30, quatro pizzaiolos brasileiros foram consagrados na lista dos 100 melhores do mundo pela premiação Top100 Pizza. Os chefs Felipe Zanuto (A Pizza da Mooca, de São Paulo), Matheus Ramos (QT Pizza, de SP), Dani Branca (Soffio Pizzeria, de SP) e Pedro Siqueira (Ella, do Rio) conquistaram posições de destaque, ocupando os 42º, 56º, 72º e 79º lugares, respectivamente.

Dani Branca, chef da Soffio Pizzeria Foto: Ricardo D'Angelo/Divulgação

Dani Branca, que toca o forno da pizzaria em São Paulo e também responde pela Paestum Pizzeria, em Guaratinguetá, não escondeu a empolgação. “É uma honra estar entre os representantes do Brasil no prêmio e ver o quanto a pizza brasileira foi reconhecida neste que é um dos prêmios mais importantes do planeta”, revela

Para Matheus Ramos e Dani, essa não foi a primeira vez: ambos já haviam figurado na lista no ano passado, ocupando as 67ª e 79ª posições. Outros talentos brasileiros, como Franco e Lorenzo Ravioli (Foglio Forneria, de SP) e Sei Shiroma (Ferro e Farinha, do RJ), também foram reconhecidos, mas ficaram fora do top 100 desta vez.

“Sempre nos dedicamos a preparar o melhor na QT Pizza Bar, com muito estudo e muita pesquisa para encontrar as melhores receitas. É muito bom ver meu trabalho reconhecido por especialistas e pelos próprios pizzaiolos do mundo todo. Segundo prêmio neste mês e quinto desde o início do meu trabalho em quase cinco anos”, celebra Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, em nota.

O grande destaque da premiação foi Franco Pepe, da aclamada pizzaria Pepe In Grani, na Itália, que já foi tema do documentário Chef’s Table, da Netflix. O segundo lugar ficou com Jorge Sastre e o brasileiro Rafa Panatieri, da Sartoria Panatieri, em Barcelona. Em terceiro, Simone Padoan, da I Tigli, localizada em San Bonifacio, Itália, fechou o pódio.

Mais sobre o prêmio

A edição de 2024 do The Best Pizza Awards, que teve como tema “O Futuro da Pizza”, é promovida pela The Best Chef. Criado em 2015 pela neurocientista polonesa Joanna Slusarczyk e o gastrônomo italiano Cristian Gadau, o prêmio celebra os melhores profissionais da pizza ao redor do mundo.

Esta não é a primeira vez que brasileiros são reconhecidos em 2024 pelo trabalho com pizzas. No início deste mês, cinco pizzarias do país foram listadas entre as 100 melhores do mundo pelo prêmio 50 Top Pizza, com Leggera Pizza Napoletana (11º), QT Pizza (38º), A Pizza da Mooca (53º), Unica Pizzeria (87º) e Ferro e Farinha, a única do Rio, que ficou na 89ª posição.