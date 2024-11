50 Best: quais são os restaurantes brasileiros de destaque no ranking

O Brasil é uma presença marcante e constante no The World’s 50 Best Restaurants desde a sua estreia, em 2002. E nos últimos anos, a gastronomia brasileira tem mostrado sua potência culinária de forma muito mais expressiva no 50 Best.

Brasileiros em destaque no 50 Best

Atualmente, dois grandes restaurantes se destacam no ranking e mostram o talento dos chefs brasileiros, estando entre os 50 melhores do mundo. O de maior destaque é o paulistano A Casa do Porco, que em 2024 conquistou o 27º lugar na lista. Comandado por Janaína Torres e Jefferson Rueda, o estabelecimento já havia ficado em 7º lugar em 2022.

O outro endereço foi o Oteque, de Alberto Landgraf, do Rio de Janeiro, que ficou na 37ª posição na lista de 2024, saltando do 76º lugar. Saiba mais sobre a posição dos restaurantes brasileiros no ranking na matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Restaurantes brasileiros nos últimos anos

O primeiro grande nome brasileiro a aparecer no ranking foi o restaurante D.O.M., do chef Alex Atala, em São Paulo. Em 2006, ele estreou na lista, já em 2012, o D.O.M. chegou à 4ª posição, a melhor colocação de um restaurante brasileiro até hoje. Neste ano, porém, a casa entrou apenas na lista estendida com os 100 restaurantes.

Outro restaurante que ganhou destaque após entrar para a lista é Maní, da chef Helena Rizzo, também em São Paulo. Ele estreou na lista em 2013 e, em 2014, Helena foi eleita a Melhor Chef Mulher do Mundo pelo 50 Best.

Além desses, outros restaurantes chamam atenção, como o Oro, do chef Felipe Bronze, no Rio de Janeiro. A casa entrou no ranking em 2019, sendo reconhecida pela criatividade e uso de técnicas modernas. Em 2023, o restaurante Lasai, de Rafa Costa e Silva, também no Rio, fez sua estreia no ranking.

Latin America’s 50 Best Restaurants

Além do The World’s 50 Best Restaurants, o ranking ampliou sua atuação e organiza listas regionais, como o Latin America’s 50 Best Restaurants, e eventos temáticos, como o 50 Best Bars.

No dia 26 de novembro, ocorrerá o evento de premiação na América Latina, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a lista atualizada dos 50 melhores restaurantes do ano, na região, será enfim divulgada pelo 50 Best.