A melhor marca de burrata de 2024 segundo especialistas

As produções brasileiras de burrata se diferenciam das originais italianas principalmente no recheio. Geralmente feitas com leite de búfala ou uma combinação com leite de vaca, as burratas nacionais possuem um recheio de creme liso e sedoso e sabor marcante.

Apesar dessa diferença sutil, as marcas disponíveis nos mercados mantém qualidade. Para comprovar essa afirmação, o teste às cegas do Paladar reuniu especialistas para descobrir qual é a melhor marca disponível aos consumidores, considerando critérios como sabor, textura e aroma.

Teste paladar para a escolha da melhor burrata. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Especialistas

O Paladar convidou para o teste três chefs que entendem do assunto: o chef Cristiano Panizza, do italiano Vicolo Nostro, o professor de gastronomia Marcelo Bergamo e o chef Enrico Villela, do restaurante Elea Forneria. Eles analisaram nove marcas disponíveis nas prateleiras e compartilharam suas impressões sobre cada produto considerado os critérios de avaliação.

Em conversas antes mesmo de provar qualquer uma das marcas, os especialistas discutiram sobre suas expectativas com as opções do mercado, mencionando que as burratas deveriam apresentar recheio de sabor leve, acidez sutil e sem excesso de creme de leite, o que as tornam frescas, arredondadas e com textura visivelmente sedosa.

A melhor marca de burrata de 2024

Com isso, a Bufalat foi eleita a melhor marca de burrata de 2024. A produção de São Luiz do Paraitinga (interior de São Paulo) com leites de vaca e búfala conquistou o Selo Paladar pelo sabor delicado, formato redondo, textura lisa, brilhante e o evidente aroma lácteo.

A burrata produzida pela Bufalat foi campeã do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/Estadão

As três melhores marcas

Embora a Bufalat tenha se destacado como campeã, a Levitare ficou em segundo lugar pelo sabor suave, formato homogêneo e aroma lácteo. Já a La Bufalina fechou o pódio desta classificação, elogiada pelo aroma fresco de leite, recheio cremoso e sabor neutro. Confira todas as marcas avaliadas.

Burrata combina com...

Este queijo de origem italiana se tornou protagonista de alguns restaurantes pela cidade, especialmente como uma entradinha saborosa. Pode ser servido com complementos como tomate, manjericão, foccacia, presunto cru e outras opções que fazem da experiência única pela combinação de cremosidade, sabor e textura no paladar.