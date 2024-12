Nem ovo, nem feijão: esse alimento é rico em proteína e pouca gente sabe; veja receitas

A quantidade de proteína em um alimento é um dos fatores importantes para quem busca incluir ingredientes ricos em uma alimentação saudável. Exemplos como ovos, feijão e carnes são conhecidos, mas o amendoim também entra nessa lista com dignidade.

Segundo a matéria de Beatriz Bulhões ao Estadão, na editoria Saúde a porção de proteína e de óleo benéfico presente na composição do amendoim o tornam um ingrediente saudável para incluir na rotina, desde que consumido com moderação.

Além disso, o amendoim também carrega vitaminas, antioxidantes e fibras, um conjunto que pode ajudar a controlar os níveis de glicemia, melhorar a saúde das peles e dos cabelos e auxiliar na sensação de saciedade.

Outro benefício do amendoim é que ele encaixa em diversas receitas, sejam doces ou salgadas, como saladas e bolos, caindo bem em qualquer época do ano. Veja três receitas com amendoim abaixo:

Brócolis na chapa com molho picante de amendoim

O ingrediente também pode esta em um molho, que complementa o brócolis. Essa receita simples fica pronta em apenas 6 passos. Veja a receita completa aqui.

Brócolis tostados na chapa com molho de amendoim picante. Foto: Gui Galembeck

Salada indonésia de frango, abacaxi e amendoim

Vale a pena separar os ingredientes do molho e da salada desse preparo, pois se torna um refeição que pode ser servida como entrada ou prato principal. Veja a receita completa aqui.

Para o molho picante, a dica é usar pasta de amendoim crocante (se não encontrar, use a comum). Foto: Renata Carlini

Bolo de amendoim caramelizado

Para quem gosta de se aventurar na cozinha, essa versão caramelizada de amendoim entra como parte de um bolo de massa bem fofinha. Veja a receita completa aqui.