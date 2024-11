Após deixar MasterChef, Ana Paula Padrão vai assumir outro programa?

Após dez anos no comando de MasterChef, Ana Paula Padrão decidiu sair da apresentação do programa. Em comum acordo com a Band, sua saída foi marcada por um comunicado oficial. Em suas redes oficiais, a apresentadora informou seus seguidores sobre sua nova jornada.

“Eu me diverti tanto, mas tanto, que eu não consigo nem explicar. Eu sei que você que me acompanha entende, porque eu mostrei isso aqui todo o dia”, afirmou. “Eu deixo agora esse programa maravilhoso, com o coração apertado, para dar atenção a um outro lado meu, o de empresária, agora na área de educação”.

A jornalista ainda aproveitou para se despedir da “família MasterChef”, a qual incluiu os jurados, os fãs e a equipe de produção da atração gastronômica, que foi representada por Marina Mestiço, diretora do programa. “Se não fosse por vocês, nada disso teria sido possível”, agradeceu.

Ana Paula Padrão também intitulou o MasterChef como “programa gastronômico mais importante do Brasil”. “O produto que mudou a maneira como o brasileiro vê comida e valoriza os incríveis insumos que este país tem”, pontuou.

A apresentadora também adotou um tom nostálgico ao relembrar o convite para participar do programa em 2014. “Naquele momento eu jamais poderia imaginar o tamanho que isso teria no futuro e nem como essas pessoas se tornariam também a minha família. E muito menos que, 10 anos depois, a gente ainda estaria junto entregando um produto de tanta repercussão”.

O vídeo também contou com um agradecimento da jornalista à Band pelos anos de parceria. “Um obrigada especial, especialíssimo, à Band, grupo que teve a coragem de levar ao ar essa aventura 10 anos atrás e tão bem conduzi-la”, declarou. “Todos nós podemos ter orgulho porque fizemos e fazemos bem-feito”.