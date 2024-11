Como deixar o arroz soltinho? Veja dicas e receitas

Presente no nosso prato mais clássico, o arroz, acompanhado do feijão, virou tradição nas rotinas dos brasileiros. E isso tem motivo: sua facilidade e versatilidade nos pratos consegue equilibrar a mistura de sabores e trazer um toque suave para as receitas.

Seja no doce ou no salgado, o grão ganha protagonismo e multiplica a harmonização dos ingredientes. Entretanto, na hora do seu preparo, algumas pessoas podem ficar com dúvidas sobre como fazer um arroz soltinho perfeito. Para te ajudar nessa tarefa, um especialista dá dicas para ajudar no preparo. Confira:

Proporção

Quando for cozinhar o arroz tradicional, busque colocar a mesma quantidade de arroz para a mesma quantidade de água. Caso você queira, também é possível usar um pouco de óleo durante o preparo.

Grãos

PUBLICIDADE

De acordo com o chef Enrique Paredes, do Amazo Peruano, para a matéria de Giulia Howard no Paladar, algo que pode ajudar a deixar o arroz soltinho é usar um garfo bem grande para ir soltando o arroz de baixo para cima quando ele estiver pronto. A técnica serve para soltar os grãos.

Desligue o fogo

Escolher desligar o fogo antes do arroz ficar pronto também pode ajudar no preparo. Quando está com a tampa fechada, o arroz continua cozinhando e, por isso, desligar o fogo 3 ou 4 minutos antes de finalizar ele pode deixar ele soltinho.

Arroz com pastas

Já estamos quase descongelando os elementos natalinos, e as comidas fazem parte deles! Para você que deixou a ceia para última hora, uma receita rápida e simples de arroz com pastas é uma opção perfeita para você que deseja um prato saboroso e prático. Veja a receita aqui

PUBLICIDADE

A receita de arroz com passas nas ceias de fim de ano se tornou tradicional. Foto: Marcelo Barabani

Arroz com lentilhas e zaatar

Conhecidas por darem sorte, as lentilhas também são bons acompanhamentos para um arroz soltinho. A receita prática de arroz com lentilhas e zaatar é uma ótima iguaria para você que deseja algo saboroso mas com preparo rápido para a ceia.