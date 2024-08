Descubra as 3 melhores marcas de cachaças do ano

A cachaça é uma das bebidas mais famosas do Brasil, esse reconhecimento vem de sua versatilidade e tradição em torno do país. O ingrediente que se destaca em sua produção é o caldo de cana-de-açúcar.

Durante muito tempo “a branquinha” era vista como um tipo de bebida sem marca, coisa de boteco barato, como explicou na matéria do repórter do Paladar, Matheus Mans. Contudo, hoje, ela se tornou protagonista graças à sua complexidade. Dessa forma, as misturas podem caminhar para diversas direções, dando mais alternativas para os consumidores, tanto pura, em coquetéis ou até mesmo como ingrediente culinário.

Vale ressaltar também, que não existe diferença entre a cachaça e a pinga. Segundo especialistas, cachaça é o nome técnico para o destilado. “Mas, a pinga é um apelido, tem gente que gosta de dizer que pinga é quando a cachaça é ruim, mas quando a bebida é boa é cachaça”, explicou, Mauricio Maia, do blog O Cachacier. Ele mesmo não faz essa diferença de nomenclatura. Além disso, a cachaça é a bebida que mais possui apelidos, existem até livros que falam sobre o assunto.

No VI Ranking Cúpula da Cachaça 2024, ao todo 13 especialistas elegeram as 50 melhores cachaças brasileiras do ano, como informa Mauricio Maia em sua coluna. A Degustação às Cegas é feita em sucessivas baterias de cinco cachaças cada. Os tipos de cachaça dentre as categorias são: Brancas, Armazenadas e Envelhecidas, e Premiums e Extra-Premiums.

O que é a Cúpula da Cachaça?

O 13 membros da Cúpula da Cachaça discutiram entraves e soluções para o mercado da branquinha. FOTO: Mateus Verzola/Divulgação

A Cúpula da Cachaça é uma confraria formada por especialistas e entusiastas da cachaça, criada em 2012 no Brasil. O grupo se dedica a promover a bebida nacional, realizando eventos, degustações e promovendo discussões sobre a cultura e a qualidade da cachaça.

Quais são as três melhores?

TQ AMPARO 02.04.2024 METRÓPOLE SEÇÃO BATE VOLTA Reportagem do Estadão visita dessa vez a cidade de Amparo, que se destaca pelo seu passado de fazendas de café e agora fazendas investem no turismo gastronômico, como a Fazenda Atalaia, com seu queijo premiado Tulha, a vinícola Terrasso e o Spazio Benedetti com suas cachaças e licores. Além dessas atrações a reportagem visitou o centro histórico da cidade, com suas igrejas e casario com grande influência da arquitetura italiana. FOTO Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz

Nobre Cristal (84,200) - Cachaça Branca

Bem Me Quer Amburana (91,063) - Cachaça Armazenada/Envelhecida

Senhaçu Soleira (92,675) - Cachaça Premiums e Extra-Premiums

Melhores cachaças para tomar pura

Cachaça Foto: Leonidas/Adobe Stock

Segundo especialistas, a cachaça como dito acima é rica em versatilidade. Por isso o que não falta é opção. Neste caso, confira as melhores versões dela pura. Nomes como Magnífica Solera, estão nesta lista.