Azeites do Brasil ganham destaque em guia internacional dos melhores do mundo

O azeite, obtido a partir da azeitona, tem grande versatilidade na gastronomia, seja para frituras, tempero de saladas ou como toque final em pratos, oferecendo notas de amargor e picância.

Sua popularidade fez com que diversas marcas surgissem no mercado, e algumas produções brasileiras se destacaram internacionalmente, como mostrou o resultado do ranking Flos Olei 2025.

A lista divulgada revela 11 marcas brasileiras, e duas delas alcançaram as maiores pontuações do total de 100: a Fazenda do Azeite Sabiá, de São Paulo, e a Prosperato, do Rio Grande do Sul, que conquistaram 97 pontos.

A marca gaúcha Estância das Oliveiras também ganhou 90 pontos, enquanto as demais opções do Brasil avaliadas ficaram na casa dos 80 pontos. Veja abaixo as marcas brasileiras e suas respectivas pontuações:

Melhores azeites brasileiros segundo o ranking Flos Olei 2025

Orfeu (São Paulo): 85 pontos

Al-Zait & Co. (Rio Grande do Sul): 85 pontos

Olivas de Gramado (Rio Grande do Sul): 85 pontos

Azeite Verolí (Minas Gerais): 86 pontos

Vinícola Essenza (São Paulo): 86 pontos

Oliq Azeite Extravirgem (São Paulo): 87 pontos

Azeite Puro (Rio Grande do Sul): 88 pontos

Azeite Bem te Vi (Rio Grande do Sul): 89 pontos

Estância das Oliveiras (Rio Grande do Sul): 90 pontos

Fazenda do Azeite Sabiá (São Paulo): 97 pontos

Próspero (Rio Grande do Sul): 97 pontos

Ranking Flos Olei 2025

O ranking Flos Olei 2025 analisa mais de 500 produções de 56 países para eleger as melhores do mundo. Em sua décima quarta edição, as marcas que mais se aproximam da pontuação máxima de 100 pontos formaram o ranking de importância no setor.

Melhores azeites brasileiros do mercado

Bastidores do teste de azeite.

Uma das marcas que se destacou no ranking internacional conquistou o primeiro lugar no teste do Paladar dos melhores azeites brasileiros do mercado: a Sabiá. O produto, de São Paulo, foi elogiado pelos especialistas pelo sabor leve e picante, acompanhado do aroma de amêndoas. Quer conferir o ranking completo? Acesse o teste.