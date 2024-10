4 novos bares e restaurantes na Glória que estão na moda

Perto de Santa Teresa, do Catete e do Aterro do Flamengo, o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, traz boemia e muita história. Recentemente, o lado gastronômico também vem se aflorando na região, colocando a Glória como parada obrigatória para quem quer comer bem no Rio de Janeiro.

Ideal para quem bares e restaurantes descontraídos e descolados, confira esta lista, publicada pelo Estadão, de 4 novos espaços que vem conquistando o público. Já planeje sua visita e monte seu roteiro.

Labuta Mar

Com cadeiras de praia e clima descolado, o Labuta Mar, antes localizado em Copacabana, tomou conta da Praça Luís de Camões. Como o próprio nome sugere, o cardápio é especializado em frutos do mar, e mantém a essência de botequim, clássica do Rio de Janeiro.

Suru Bar

PUBLICIDADE

Para quem quer petiscar algo diferente e tomar drinks de alta coquetelaria, o Suru é o lugar. A proposta dos fundadores Raí Mendes e Igor Renovatto e da chef Roberta Antônia era trazer comida e bebida de qualidade, mas a preços mais acessíveis.

Isca

Cerveja gelada e pintxos, é o que move o Isca. Os pintxos podem ser confundidos com tapas, mas enquanto as tapas vêm da Espanha, os pintxos são tradicionais da culinária basca. O pão é base de muitos toppings deliciosos e diferentes.

Fatchia

Por fim, finalize no Fatchia. O listening bar serve pizzas no estilo norte-americano, do estado de Detroit, com massa leve e alta, cortada em retângulos, além de drinks. Mas o Fatchia encanta, principalmente, pelo ambiente. Toda noite o lugar se transforma em uma festa com DJ’s variados.

PUBLICIDADE

O que mais fazer no bairro da Glória?

Por muito tempo, o bairro da Glória foi conhecido pela sua herança histórica e artística, lá também abriga o incrível Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A juventude vem ocupando o lugar, antes esquecido, e dando uma repaginada.

Com simpatia, a Glória também é um espaço de artistas e juventude, o que vem revitalizando o bairro. Além disso, no porto da Marina da Glória saem, diariamente, passeios de barco, para quem busca conhecer o charme do Rio de Janeiro em alto mar.

Não deixe de visitar o bairro no domingo, que é quando acontece a tradicional Feira da Glória. A maior feira ao ar livre do Rio de Janeiro, lá você encontra desde discos de vinil a alimentos orgânicos. Faça suas compras, coma bem e finalize em uma das rodas de samba, que acontecem no fim da tarde.