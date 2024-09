‘‘Bebida azul’' que está ganhando destaque no mercado tem ingrediente potente; conheça

A garrafa colorida da BLUwater, uma água com gás produzida pela startup FUL Foods, chama atenção para uma combinação refrescante. Além do rótulo, a bebida azul, graças a adição da microalga chamada espirulina azul, é um destaque.

Além de refrescante, a marca promete que a bebida traz benefícios para o organismo por causa desse ingrediente, que é cultivado de forma sustentável, como menciona o site da marca sobre a produção da bebida.

Com isso, a espirulina oferece um combo rico de minerais, potássio, cálcio, vitaminas e antioxidantes, que fazem muito bem à saúde e vão além de uma bebida combinada com água com gás.

Isso significa que a marca está pensando na produção sustentável dessa microalga, além de também considerar o bem-estar do consumidor. Pela particularidade, a BLUwater está ganhando espaço na prateleiras dos mercados, inicialmente nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Receitas coloridas

Suco verde

A coloração esverdeada desse suco é resultado do uso em maior quantidade da couve e hortelã entre os ingredientes, em conjunto com abacaxi, maçã e gengibre. Veja a receita completa aqui.

Suco verde com maçã e abacaxi Foto: Edvânia Soares/Divulgação

PUBLICIDADE

Bolinho azul de feijão fradinho

Além de uma bebida azul, que tal apostar em um bolinho azul? Com poucos ingredientes e preparado rapidamente, você pode servir essa receita e colorir ainda mais a sua mesa. Veja a receia completa aqui.

Tons de azul. Bolinhos de feijão fradinho Foto: Neide Rigo|Estadão

Suco rosa

Outra bebida colorida é este suco rosa. Refrescante como a BLUwater, a bebida azul, essa receita geladinha possui a beterraba como protagonista. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE