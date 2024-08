A cenoura, legume de cor alaranjada e formato alongado, é comumente usada em receitas doces e salgadas devido à sua versatilidade. Fácil de encontrar em feiras e supermercados, também se destaca pelos benefícios que oferece à saúde.

Ela faz parte do grupo de plantas com raízes tuberosas, que têm o caule acima do solo. O sistema radicular desse tipo de legume é mais avolumado por acumularem uma grande quantidade de nutrientes.

Benefícios à saúde

Rica em diversos nutrientes, a cenoura ajuda a regular o nível de açúcar no sangue, além de ser rica em vitaminas A e C, que facilitam a produção de queratina, substância que deixa pele e os cabelos saudáveis e mais bonitos, como destaca o Agro Estadão.

Diferença entre tubérculos, raízes e bulbos

A cenoura é uma raiz tuberosa, mas pode ser confundida com tubérculos e bulbos. Todos são partes comestíveis das plantas que crescem sob o solo. No entanto, são categorias botânicas diferentes: enquanto o tubérculo é parte do caule do vegetal, as raízes tuberosas fazem parte do sistema radicular, e os bulbos são responsáveis por guardar nutrientes para o crescimento e floração da planta.

Receitas com cenoura

Além de ser uma opção em saladas, a cenoura pode ser explorada em várias receitas. Ela pode ser parte importante de sucos ou utilizada para fazer espaguete. O legume ainda pode servir como tira gosto quando preparado em forma de palitinhos crocantes. Confira sugestões de receitas a seguir:

Suco de maçã com cenoura e mirtilo

Suco de maçã com cenoura e mirtilo Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Este suco leva cenoura, maçã e mirtilo. A combinação é deliciosa e fácil de fazer, bata bater todos os ingredientes em um liquidificador. Veja a receita completa.

Espaguete de abobrinha e cenoura

Espaguete de abobrinha e cenoura Foto: Pousada Casa de Maria de Prado-BA

Considerando ingredientes saudáveis, este espaguete é ideal para quem quer manter a dieta e ter uma refeição completa. Veja a receita completa.

Palitinhos de cenoura na AirFryer

Palitinhos de cenoura Foto: Giulia Cucio

Os palitinho são a escolha certa para um tira gosto saudável e delicioso, entregando muita crocância, sabor e, claro, os benefícios da cenoura para o organismo. Veja a receita completa.