Por que a beterraba é ideal para mulheres na menopausa? Confira benefícios e receitas

Além de trazer cor e sabor ao cardápio, a beterraba é uma excelente aliada para a saúde. Esse legume roxo, tão presente nas cozinhas brasileiras, conquistou muitos fãs por suas diversas formas de preparo e benefícios para o corpo.

Benefícios da beterraba para a menopausa

Para mulheres na menopausa, a beterraba oferece um benefício especial: seu alto teor de nitrato ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, exercendo uma ação cardioprotetora.

Estudos indicam que o nitrato se transforma em óxido nítrico, substância que melhora a circulação e apoia a saúde cardiovascular.

Segundo a nutricionista Giuliana Modenezi, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein, esses benefícios são ainda mais importantes durante a menopausa, quando há maior risco cardiovascular devido à queda nos níveis de estrógeno, um hormônio protetor do coração.

Como usar a beterraba na cozinha

Os benefícios da beterraba vão além da saúde. Ela é um ingrediente versátil e pode ser usada em várias receitas deliciosas e nutritivas, como raviólis e sucos. Quer aprender como preparar pratos criativos com beterraba? Clique aqui e veja as receitas.

Receita de suco rosa

Leu o artigo e deu sede? Não tem problema! Temos uma recomendação deliciosa para você se refrescar: o suco rosa.

Além de ser rápido e prático, ele também é uma ótima opção para você que gosta de bebidas nutritivas. Clique aqui e confira a receita completa.

