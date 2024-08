Justin Bieber revela que tem uma comida brasileira favorita; saiba qual

O cantor canadense Justin Bieber revelou que tem uma comida brasileira favorita durante um jogo de futebol. A revelação aconteceu durante um encontro inesperado com ex-jogador Gilberto Silva, pentacampeão com a Seleção Brasileira.

Fã de pão de queijo

Eles se encontraram no amistoso entre Arsenal e Manchester United, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Os dois posaram juntos para uma foto que foi publicada nas redes sociais pelo ídolo brasileiro. O ex-jogador contou no post que suas filhas são grandes fãs do cantor e isso teria motivado a interação entre eles. Gilberto ainda disse que Bieber adora pão de queijo.

“Foi um grande prazer conhecer Justin Bieber ontem na partida entre Arsenal e Manchester United, realizada no belíssimo Sofi Stadium, em Los Angeles. Nem sei dizer quantas vezes ouvi minhas filhas ouvindo suas músicas! E fiquei super feliz ao saber que ele adora pão de queijo”, escreveu no Instagram.

Herança brasileira?

Apesar de a comida brasileira ser conhecida no mundo todo e ter muitos fãs, o gosto pela culinária mineira tem explicação no caso de Justin. O artista é casado com a modelo Hailey Bieber, que é filha da brasileira Kennya Baldwin. Em vídeo publicado no YouTube, a modelo aparece fazendo a receita de pão de queijo ao lado da mãe e da avó.

Receita de pão de queijo caseiro perfeito

Foto: DANIEL TEIXEIRA

Fazer pão de queijo em casa é fácil, basta aprender uma vez a técnica para nunca esquecer. Conforme você for pegando prática, pode até variar o tipo de queijo e de polvilho. Mas, para começar, é uma boa ideia usar o queijo meia cura. Quem ensina a fazer esse preparo é o professor Maurício Lopes. Será que esse pão de queijo seria aprovado por Justin Bieber? Veja a receita completa.