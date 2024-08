Como preparar um bife perfeito em casa? Veja o passo a passo

Um dos desafios de preparar um bife é fugir de uma consistência dura e com pouco sabor no resultado final. O ponto ideal, na verdade, está em uma carne douradinha por fora e rosada por dentro, mostrando muita suculência já na aparência, o que consequentemente impacta no sabor.

O chef Thiago Bañares, do Arturito, compartilhou quais são os passos para preparar um bife perfeito em casa, nesse caso, 250g de ancho, considerando utensílios, temperos, gordura da carne e outros aspectos importantes.

Para iniciar

Bife: o bife selecionado foi o ancho, em temperatura ambiente.

Utensílios: uma frigideira de ferro fundido é ideal, porque retém e distribui melhor o calor durante o preparo da carne.

Temperos: usar sal grosso e pimenta-do-reino é o suficiente para temperar.

Mão na massa!

Primeiro, salgue o bife ancho dos dois lados, acrescentando também pimenta-do-reino entre os temperos. Ligue a frigideira e deixe chegar no fogo alto, sem óleo, por cerca de 3 minutos.

Quando começar a levantar fumaça, acrescente azeite (que pode ser de oliva ou óleo de canola e girassol) e, em seguida, coloque apenas um bife para não baixar a temperatura da frigideira durante o preparo.

Agora é momento de observar o ponto da carne durante aproximadamente 7 minutos: a frigideira precisa estar bem quente, com o bife fritando 3 minutos de um lado e 4 minutos do outro.

Essa técnica consiste no preparo de carnes em geral que criauma crosta nasuperfície e deixaa parte interna suculenta. É necessário que a panela/frigideira esteja bem quentepara a selagem serbem sucedida. Foto: Gabriela Bilo/Estadão

Melhor bife ancho do mercado

